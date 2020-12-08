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Реестр благотворительных организаций могут ввести в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
8 Декабря 2020, 17:05
Реестр благотворительных организаций могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продумать вопрос введения Реестра благотворительных организаций, а также внедрения пожертвований через онлайн-банкинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности стоит подумать о вопросе введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы. Нужно сделать его доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью», - сказал в ходе церемонии закрытия Года волонтера Касым-Жомарт Токаев.

Президент вместе с тем заявил, что не менее важно также выстроить систему защиты граждан от мошенничества в сфере электронной благотворительности.

«Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность», - заявил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Глава государства принял участие в официальной церемонии закрытия Года волонтера. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.


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