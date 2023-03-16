Реджеп Тайип Эрдоган встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции «Кулие»

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции «Кулие». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.





В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.





