Реджеп Тайип Эрдоган встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции «Кулие»
16 Марта 2023, 15:13
Фото: t.me/aqorda_resmi
АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции «Кулие». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.
В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.
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