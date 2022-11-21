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Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах

21 Ноября 2022, 19:34
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.

Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.


Фото: akorda.kz

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