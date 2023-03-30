Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило благодарственное письмо Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем письме Президент Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое нанесло огромный ущерб провинции Кахраманмараш и другим населенным пунктам Турции, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи братской страны.

«Во время стихийного бедствия проявление солидарности со стороны дружественных стран придает нам силы справиться со всеми невзгодами. Помощь Казахстана стала большой поддержкой нашему народу в борьбе с тяжелыми последствиями землетрясения. Мы с благодарностью вспоминаем спасательно-поисковую группу, которая проявила самоотверженность и мужество при спасении людей, оказавшихся под завалами», – говорится в письме.

Реджеп Таийп Эрдоган пожелал Касым-Жомарту Токаеву и всему дружественному и братскому народу Казахстана благополучия и процветания.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.