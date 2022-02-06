Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заболевший коронавирусом, обратился к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поблагодарил за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемый господин Президент Токаев! От своего имени и от имени госпожи Эмине благодарю вас за ваши добрые пожелания. Передаю привет и выражаю признательность братскому народу Казахстана», - написал Президент Турции на своей странице в Twitter.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter пожелал скорейшего выздоровления Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, заболевшим коронавирусом.
Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился коронавирусной инфекцией. Президент страны уточнил, что у него выявили омикрон-штамм. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, болезнь протекает в легкой форме.
- Благодарна государству за возможность творить и развиваться - лучший преподаватель вуза-2021
- Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
- «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы
- Специалисты рассказали о ситуации на фармрынке в Карагандинской области
- Эпидситуация по КВИ, визит Президента в столицу Китая, Олимпиада-2022, расследование январских событий - обзор недели в Казахстане
- Современную библиотеку построят в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана