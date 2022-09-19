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Редкую погребальную пещеру эпохи Рамсеса II обнаружили в Израиле
19 Сентября 2022, 12:20

Редкую погребальную пещеру эпохи Рамсеса II обнаружили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Археологи в Израиле в воскресенье сообщили, что обнаружили нетронутую погребальную камеру, которая датируется временами египетского фараона Рамсеса II, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Управление древностей Израиля заявило, что пещера была случайно найдена на популярном пляже в национальном парке Пальмахим. Экскаватор повредил крышу сооружения, позволив археологам с помощью лестницы спуститься в рукотворную квадратную пещеру.

По оценкам исследователей, пещера не открывалась 3300 лет. Внутри нее находилось несколько десятков нетронутых керамических изделий и бронзовых артефактов, включая наконечники стрел и копий, которые лежали в точности так, как были расположены во время погребальной церемонии эпохи бронзового века.

Обнаруженные древние предметы относятся ко времени правления египетского царя Рамсеса II, который умер в 1213 году до нашей эры. Он контролировал Ханаан, территорию, которая примерно охватывала современный Израиль и палестинские территории.

По словам ученных, происхождение керамических сосудов в Кипре, Ливане, северной Сирии, Газе и Яффа свидетельствуют об оживленной торговой деятельности, которая происходила вдоль побережья Ближнего Востока.

Фото: dw.com






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