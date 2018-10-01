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Редкое видео 1993 года с Президентом Назарбаевым опубликовано в Сети
15 Октября 2018 17:26 208
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На официальной странице Акорды в Facebook опубликовано видео 1993 года во время беседы Президента РК с сельскими жителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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У Главы государства состоялся этот разговор с животноводами колхоза Шевченко.
«Я хочу, чтобы мы жили богато. Я ведь тоже сельский парень. Я знаю, как ухаживать за скотом - когда надо доить, когда поить. Это непросто. Это труд большой», - отметил Глава государства.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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