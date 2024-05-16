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    15:21, 16 Май 2024 | GMT +6

    Редкое краснокнижное растение зацвело в ботаническом саду Алматы

    Редкое краснокнижное растение зацвело в ботаническом саду Алматы
    Фото: кадр из видео ботсада

    На закрытом коллекционном участке «Альпинарий» главного ботанического сада Алматы зацвело редкое краснокнижное растение — Рябчик бледноцветковый. Этот цветок распространен в горах Джунгарского Алатау и Тарбагатая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рябчик бледноцветковый — многолетнее травянистое растение, вид рода Рябчик семейства Лилейные. Впервые описано путешественником Александром Шренком в 1842 году по сборам из Джунгарского Алатау. Латинское название рода, описанного зоологом Карлом Линнеем в 1753 году, происходит от латинского «фритил-лус», (стакан для выбрасывания игральных костей) и дано из-за формы цветка. 

    В пресс-службе ботанического сада Алматы сообщили, что Рябчик бледноцветковый достигает 15-80 сантиметров в высоту. Стебель голый крепкий с очередными широколанцетными сизоватыми листьями.

    — Цветки со слабым неприятным ароматом, колокольчатые, поникающие, собранные по 2-6 в рыхлом соцветии, нередко — одиночные. Листочки околоцветника желтоватой или зеленовато-белой окраски с нечетким светло-коричневым шахматным рисунком изнутри, — отметили в ботаническом саду Алматы.

    Отмечается, что луковицы рябчика используют в китайской, тибетской и корейской традиционной медицине.

    — Из-за незаконной добычи луковиц для изготовления лекарственных средств, популяции рябчика бледноцветкового сокращаются, поэтому растение занесено в Красную книгу Казахстана, — добавили в ботсаду.

    Теги:
    Регионы Природа Экология Красная книга Алматы Цветы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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