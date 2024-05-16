Редкое краснокнижное растение зацвело в ботаническом саду Алматы

На закрытом коллекционном участке «Альпинарий» главного ботанического сада Алматы зацвело редкое краснокнижное растение — Рябчик бледноцветковый. Этот цветок распространен в горах Джунгарского Алатау и Тарбагатая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рябчик бледноцветковый — многолетнее травянистое растение, вид рода Рябчик семейства Лилейные. Впервые описано путешественником Александром Шренком в 1842 году по сборам из Джунгарского Алатау. Латинское название рода, описанного зоологом Карлом Линнеем в 1753 году, происходит от латинского «фритил-лус», (стакан для выбрасывания игральных костей) и дано из-за формы цветка.

В пресс-службе ботанического сада Алматы сообщили, что Рябчик бледноцветковый достигает 15-80 сантиметров в высоту. Стебель голый крепкий с очередными широколанцетными сизоватыми листьями.

— Цветки со слабым неприятным ароматом, колокольчатые, поникающие, собранные по 2-6 в рыхлом соцветии, нередко — одиночные. Листочки околоцветника желтоватой или зеленовато-белой окраски с нечетким светло-коричневым шахматным рисунком изнутри, — отметили в ботаническом саду Алматы.

Отмечается, что луковицы рябчика используют в китайской, тибетской и корейской традиционной медицине.