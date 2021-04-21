Редкий сибирский козел попал в фотоловушку в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Редкий сибирский козел попал в фотоловушку в Жонгар-Алатауском национальном парке в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео в Facebook разместила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева.

«Друзья, наша страна богата удивительными животными. Одним из них является сибирский горный козел. Это величавое парнокопытное животное было замечено в Жонгар-Алатауском национальном парке и снято на фотоловушку», - написала она.

По ее словам, в прошлом году там был проведен учет их численности, по итогам насчитано 1596 голов. Примечательно, что рога достигают в длину 140 см у самцов, а у коз – 40 см.

«В национальном парке регулярно наблюдают за их ареалом обитания и сезонными явлениями. Очень важно проводить такую работу. Представляю вашему вниманию видео с фотоловушки, где можно увидеть, как сибирский горный козел смотрит осознанными глазами и глубоким взглядом, словно говоря о важности бережного взаимоотношения человека и природы», - написала Самал Ибраева.