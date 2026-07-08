Редкий револьвер XIX века добровольно сдали в Риддере

Обычная прогулка в окрестностях реки Громотухи для 43-летнего жителя Риддера обернулась неожиданной находкой. Мужчина обнаружил предмет, который оказался не просто металлом, а раритетным огнестрельным оружием с вековой историей, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Понимая, что хранение любых видов оружия без регистрации является нарушением закона, горожанин не стал оставлять находку у себя. Мужчина незамедлительно обратился в отдел полиции города Риддера и сдал предмет в рамках республиканской акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

Специалисты оперативно-криминалистического управления ДП ВКО провели исследование, которое показало, что в руки полиции попал настоящий «ветеран» — револьвер системы Лефоше калибра 8 мм.

— Револьверы системы Лефоше — это легендарное оружие конца XIX века. Несмотря на то, что из-за отсутствия штатных боеприпасов установить пригодность к стрельбе не удалось, эксперты подтвердили заводское происхождение и историческую ценность предмета. Это редкий случай, когда найденный «осколок прошлого» был своевременно передан органам правопорядка, — отметили криминалисты.

Сейчас раритет поставлен на учет. Департамент полиции ВКО напоминает: добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Это самый надежный способ обезопасить себя и окружающих, не нарушая закон.