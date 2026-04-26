Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в степях Костанайской области
В Костанайской области зацвел редкий тюльпан поникающий (Tulipa patens), занесенный в Красную книгу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в Наурзумском государственном природном заповеднике, это изящное степное растение отличается склоненными вниз цветками и относится к видам, встречающимся нечасто.
Тюльпан произрастает в степных и полупустынных зонах и зацветает ранней весной, придавая природным ландшафтам особую выразительность.
Специалисты напоминают, что растение находится под охраной государства. В связи с этим срывать его строго запрещено.
Экологи призывают жителей бережно относиться к природе и сохранять редкие виды растений для будущих поколений.
