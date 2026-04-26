Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в степях Костанайской области

Как сообщили в Наурзумском государственном природном заповеднике, это изящное степное растение отличается склоненными вниз цветками и относится к видам, встречающимся нечасто.

Тюльпан произрастает в степных и полупустынных зонах и зацветает ранней весной, придавая природным ландшафтам особую выразительность.

Фото: nauruzum_gpz / instagram

Специалисты напоминают, что растение находится под охраной государства. В связи с этим срывать его строго запрещено.

Экологи призывают жителей бережно относиться к природе и сохранять редкие виды растений для будущих поколений.

