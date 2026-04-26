РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:30, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в степях Костанайской области

    В Костанайской области зацвел редкий тюльпан поникающий (Tulipa patens), занесенный в Красную книгу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в степях Костанайской области
    Фото: nauruzum_gpz / instagram

    Как сообщили в Наурзумском государственном природном заповеднике, это изящное степное растение отличается склоненными вниз цветками и относится к видам, встречающимся нечасто.

    Тюльпан произрастает в степных и полупустынных зонах и зацветает ранней весной, придавая природным ландшафтам особую выразительность.

    Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в степях Костанайской области
    Фото: nauruzum_gpz / instagram

    Специалисты напоминают, что растение находится под охраной государства. В связи с этим срывать его строго запрещено.

    Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в степях Костанайской области
    Фото: nauruzum_gpz / instagram

    Экологи призывают жителей бережно относиться к природе и сохранять редкие виды растений для будущих поколений.

    Ранее сообщалось, что предгорья Туркестанской области покрылись алыми тюльпанами Грейга.

    Теги:
    Костанайская область Красная книга Редкие растения Цветы
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
