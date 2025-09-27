РУ
    06:05, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Редкие животные попали в фотоловушку в «Алтын-Эмеле»

    В Алтын-Эмельском национальном парке установленные фотоловушки зафиксировали редкие кадры дикой природы, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Скриншот из видео: Kazinform

    На видео, полученном с оборудования, видно, как к горному источнику подходят различные животные. Среди них — сибирская горная коза, благородный олень, краснокнижная ящерица, а также редкий ночной хищник — жук-каменщик. Животные пьют воду и ведут себя естественно, не замечая камеры.


    Как отмечают специалисты парка, такие водоисточники играют ключевую роль в жизни диких животных, особенно в условиях засушливого климата. Один источник становится местом встречи самых разных видов и важной точкой для экологических наблюдений.

    — Такие видеоматериалы помогают нам изучать поведение животных, их численность и маршруты передвижения, — сообщили в администрации нацпарка.

    Национальный парк «Алтын-Эмель» является одним из уникальных природных объектов Казахстана, охватывающим редкие ландшафты, разнообразную флору и фауну, в том числе занесённую в Красную книгу.

    Ранее сообщалось, что Животные из Красной книги Казахстана попали на фотоловушки.

