Редкие рукописи Машхур Жусупа представили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Документы, написанные писателем-мыслителем Машхур Жусупом Копеевым, привезли из фондов Национальной академии наук в Баянаульский район Павлодарской области, передаёт pavlodarnews.kz.

Рукописи из Алматы выставили в музее Машхур Жусупа в урочище Ескельды. Всего посетителям музея представили 14 редких документов.

«Кроме того, мы привезли книги с трудами Машхур Жусупа, некоторые из них вышли ещё при жизни писателя, - говорит работница центральной библиотеки Национальной академии наук Гульшат Абикова. - В целом эти книги датируются началом и серединой прошлого века».

На выставке в музее были и потомки поэта. Среди них есть и те, кто продолжает дело своего великого предка.



«В своих рукописях Машхур Жусуп использовал старую арабскую письменность, - говорит правнук писателя Нартай Жусупов. - Мало, кто в Казахстане мог и может перевести эти труды. Я с десяти лет обучался этой письменности и всю свою сознательную жизнь занимался переводом рукописей прадеда, некоторые из них состоят из 500-600 страниц каждая».

Машхур Жусуп Копеев - поэт, писатель, философ и знаток казахского фольклора, который родился в Баянаульском районе в 1858 году. В 1870 году учился в Бухарском медресе. С 1875 года работал учителем в ауле и активно занимался публицистической деятельностью. Его очерки и статьи периодически печатали в газетах «Дала уалаяты» и «Айкап». Хорошее знание арабского и персидского языков позволило ему глубоко изучить поэзию Востока. В 1887-1890 годы побывал в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Туркестане с целью ознакомиться с жизнью и культурой народов Средней Азии.

Машхур Жусуп собрал и опубликовал множество образцов устного народного творчества казахов. До 1917 года в издательстве Хасаиновых в Казани вышли поэтические сборники Копеева «Опыт, накопленный жизнью», «Положение», «Кому принадлежит Сарыарка», в которых поднимаются проблемы социального неравенства, просвещения, свободы слова. Машхуром, что в переводе значит «прославленный», его в молодости назвал Муса Шорманов, который связывал с будущим Копеева большие надежды.



Фото: pavlodarnews.kz.