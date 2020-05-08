Редкие фото и предметы быта солдат-фронтовиков собрали в музее полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В музее департамента полиции Северо-Казахстанской области хранят редкие фотографии, образцы амуниции, оружие и боеприпасы, личные вещи солдат-фронтовиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, эксклюзивным и ценным экспонатом считают солдатскую ложку, которую передал в музей участник ВОВ, ветеран органов внутренних дел Александр Понуровский.

«Эту ложку для командира изготовил один из солдат во время отдыха между боями под городом Брестом. Сделана она с огромной любовью и передана как напутствие счастливого возвращения домой к любимой супруге», - рассказала заведующий музеем Любовь Осинская.

Александра Понуровского призвали в армию в 1940 году. Воевал на Западном фронте. В

феврале 1942-го получил тяжелое ранение. После госпиталя участвовал во взятии Бреста, Гомеля, освобождал Беларусь, Польшу, Восточную Германию. Победу встретил в звании старшего лейтенанта. В послевоенные годы посвятил долгие годы службе в милиции. На пенсию вышел в звании полковника милиции.

«В разные годы в органах внутренних дел СКО служил 771 фронтовик. В живых осталось только трое. В канун Дня Победы руководство и личный состав полиции проведают их и 14 тружеников тыла и трех вдов ветеранов войны», - добавили в пресс-службе.