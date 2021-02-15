НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Редакцию понятия «буллинг» выработают в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook председателя Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии «Nur Otan» Динары Закиевой.

«Уважаемые друзья! В настоящее время идёт активное обсуждение понятия «буллинг», которое предлагают внести в Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» и в Закон Республики Казахстан «Об образовании».

Как известно, Президент РК Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва в январе 2021 года сказал о том, что необходимо принять меры для решения вопросов защиты прав детей, обеспечения их безопасности и профилактики буллинга. До этого в Послании 2020 года Президент особо подчеркнул необходимость принятия мер по профилактике кибербуллинга», - напомнила Динара Закиева.

Буллинг (травля) является одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются дети, чаще всего в школе. В 2018 году по данным Национального центра здравоохранения РК, более 12% учащихся страны подвергались буллингу и травле. Только за прошедший год 143 подростка совершили суицид, а 306 несовершеннолетних совершили попытку суицида, в том числе по этой причине, привела она печальную статистику.

«Для того чтобы изучить проблематику буллинга и причины, ведущие к этому явлению, разработать программы по профилактике буллинга, заниматься защитой от буллинга в школе, необходимо ввести само понятие законодательно. Из-за отсутствия данного понятия не ведётся и официальная статистика.

Для обсуждения редакции понятия «буллинг» всех желающих объединили в подгруппу на площадке Министерства образования и науки РК. Все проявившие желание беспрепятственно присоединились к обсуждению. В данной группе участвует много общественников, экспертов, которые на протяжении многих лет помогают детям и семьям, в том числе жертвам буллинга. Кроме того, там участвовала автор поправок, привлекались к работе профессиональный лингвист доктор филологических наук РУДН (г. Москва) Бахтикереева Улданай Максутовна, эксперт института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Куат Дуйсен и известный профессор Когамов Марат», - подчеркнула Динара Закиева.

Для всех желающих участвовать в заседаниях рабочих групп она сообщила, что каждую среду в 15:00 на сайте Парламента РК заседание транслируется в прямом эфире. Заседания ведутся на государственном и русском языках.

«Как только будет выработана редакция понятия «буллинг», ее вынесут на обсуждение, которое будет проводиться в рамках заседания основной рабочей группы. Рабочая группа будет обсуждать и голосовать. Перед каждым заседанием рабочей группы для всех членов рабочей и экспертной групп, где участвует 109 человек, высылаются таблицы на государственном и русском языках. Кроме того, все нормы будут высланы на заключение Правительства, где будет проводиться всесторонний правовой анализ.

Все мы - родители, и данное предложение вводится для защиты, прежде всего, всех детей нашей страны.

К сожалению, сейчас некоторые представители общественности, не внося конструктивных предложений, не имея опыта в оказании помощи детям, политизируют процесс, вводят людей в заблуждение, говоря о том, что за буллинг предусматривается наказание (включая уголовное) и размещают неправдоподобную информацию, манипулируют мнением людей.

Хочу напомнить тем, кто распространяет несоответствующую действительности информацию, что за данные действия предусмотрена ответственность по закону.

Просим всю информацию запрашивать официально у Парламента РК или у меня, как у руководителя рабочей группы», - заключила Динара Закиева.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

В рамках Послания Президент подчеркнул, что настало время принять законодательные меры по защите граждан от кибербуллинга.