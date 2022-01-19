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Рецидивиста задержали с награбленным оружием в Алматы

19 Января 2022 12:31
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Рецидивиста задержали с награбленным оружием в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 38-летний рецидивист задержан с награбленным оружием в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что задержанный был в прошлом четырежды судим, в том числе и за похищение человека. Также он является активным участником массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов.

Сотрудники управления криминальной полиции задержали мужчину в одном из домов на улице Геологов. При обыске у фигуранта изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы.

Полицейские призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если они, конечно, лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений.


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#Алматы   #Криминал  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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