Рецидивиста задержали с награбленным оружием в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 38-летний рецидивист задержан с награбленным оружием в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что задержанный был в прошлом четырежды судим, в том числе и за похищение человека. Также он является активным участником массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов.
Сотрудники управления криминальной полиции задержали мужчину в одном из домов на улице Геологов. При обыске у фигуранта изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы.
Полицейские призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если они, конечно, лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений.
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