Рецидивиста задержали с награбленным оружием в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 38-летний рецидивист задержан с награбленным оружием в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что задержанный был в прошлом четырежды судим, в том числе и за похищение человека. Также он является активным участником массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов.

Сотрудники управления криминальной полиции задержали мужчину в одном из домов на улице Геологов. При обыске у фигуранта изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы.

Полицейские призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если они, конечно, лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений.