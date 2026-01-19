Речь казахстанской школьницы признана лучшей на Harvard Model Congress

Конференция прошла с 16 по 18 января 2026 года в Сан-Франциско.

В рамках конференции участница команды Мария Новосад была удостоена награды Outstanding Speech за победу в конкурсе эссе. Кроме того, она выступила с заключительной речью от имени всех делегатов конференции. До поездки в США школьница прошла отбор и подготовку в рамках программы HMCKazakhstan, организованной летом прошлого года в Астане.

Harvard Model Congress (HMC) – одна из крупнейших международных политических симуляций для старшеклассников, проводимая студентами Гарвардского университета более 40 лет. В ходе конференции участники моделируют работу Конгресса США и международных организаций, обсуждают актуальные глобальные вопросы и участвуют в дебатах и мастер-классах на английском языке.

Фото: из личного архива

Конференции HMC ежегодно проходят в разных регионах мира – в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Основные мероприятия традиционно организуются в Бостоне и Сан-Франциско. В конференции участвуют старшеклассники из различных стран.

Напомним, в Алматы прошел I Саммит талантов при сотрудничестве с образовательным центром «Сириус», в рамках которого состоялась церемония закладки первого камня в строительство школы и образовательного центра.



