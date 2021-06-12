Речь идет не только о новых инициативах, но и о необходимости перезагрузки  законодательства – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нашей стране в соответствии с Конституцией признаются и гарантируются права и свободы человека. После подписания Президентом Указа «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» внимание всей общественности было заострено на этом вопросе. По словам руководителя Национального центра по правам человека Зере Утебаевой, речь идет не только о новых инициативах, но и о необходимости перезагрузки действующего законодательства и практики. Такое мнение она выразила в ходе беседы с корреспондентом МИА «Казинформ».

Зере Утебаева отметила, что поддерживает инициативу Президента о последовательном принятии законодательных и практических мер в области прав человека с учетом национальных интересов. По ее мнению, мы должны четко понимать, что речь идет не только о новых инициативах, но и о необходимости перезагрузки действующего законодательства и практики.

«Нам нужен постоянный мониторинг эффективности существующего механизма. И этот процесс должен проходить в конструктивном партнерстве государственных органов с гражданским обществом, национальными и международными экспертами и учеными. Нужно, чтобы все предложения проходили всестороннее обсуждение. При этом, важно, чтобы концепция «Слышащего государства» работала на местах», - отметила руководитель Национального центра по правам человека.

По словам Зере Утебаевой, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев с первых дней избрания в своей политике приоритетом обозначил права человека, поэтому важно, чтобы действующие законодательные механизмы и практика были однородны и эффективны. Это касается не только деятельности исполнительных органов, но и судебной практики.

«Для этого нужно обеспечивать открытый диалог обсуждения в самом начале формирования предложений. Это касается не только выработки государственной политики в части поддержки и расширения возможностей женщин, лиц с инвалидностью, но и обеспечения реальных механизмов защиты прав человека в соответствии с конституционными гарантиями. Отлично, что Правительство примет развернутый план первоочередных мер, которые должны быть приняты до конца текущего года. Очень важно, чтобы выработанные меры учитывали предложения, которые давно поднимают представители гражданского общества. К примеру, необходимо эффективно реализовать стратегию защиты из-за качества онлайн судебных заседаний и исключения нахождения адвоката со своим подзащитным», - пояснила спикер.

Также, по ее словам, это касается рекомендации органов ООН в части декриминализации статьи 131 Уголовного кодекса РК об оскорблении.

«Сейчас к этой норме все чаще стали обращаться в частных обвинениях, включая гражданских активистов и журналистов. Здесь нужно учесть еще вопрос общественной опасности. Например, в отличие от оскорбления, клевета, переведенная в плоскость административного наказания, сопровождается распространением ложной информации. Предлагаю такой подход в работе Правительства сохранять на ежегодной основе, а именно ежегодно обозначать приоритеты на ближайшую перспективу, которые реально выполнимы в течение года. Это позволит не откладывать в долгий ящик вопросы, связанные с правами человека, которые Казахстан обозначил на высоком уровне», - считает Зере Утебаева.

Руководитель Национального центра по правам человека также отметила значимость того, чтобы Правительство обеспечило устойчивость всех принятых решений через принятие законодательных мер и улучшения практики.

Как известно, одним из первых пунктов в Указе говорится о совершенствовании механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека.

Зере Утебаева проинформировала о том, что по состоянию на февраль 2021 года физические лица имеют право обращаться в 4 Комитета ООН, компетенция которых признается Казахстаном: с 2009 года Комитет по правам человека, с 2008 года Комитет против пыток, с 2001 года Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, с 2008 года Комитет по ликвидации расовой дискриминации.

«С момента признания Казахстаном компетенции данных комитетов ООН, в Верховный Суд по дипломатическим каналам поступило 47 соображений. Из них 35 решений вынесены КПЧ, 11 – КПП, 1 – КЛДЖ. Из общего числа соображений комитетов ООН 39 вынесены в пользу заявителей. Что же касается вопроса обеспечения прав жертв торговли людьми, то планом мероприятий Правительства по профилактике, предотвращению и борьбе с торговлей людьми на 2021 – 2023 годы предусмотрено только рассмотрение до 1 июля текущего года вопроса о совершенствовании законодательства в рамках концепции к проекту Социального кодекса и межведомственной комиссией», - пояснила спикер.

По ее мнению, по этому вопросу затягивать не нужно.

«Уполномоченным по правам человека предложено рассмотреть до конца года внесение приоритетных законодательных изменений в рамках одного из законопроектов, находящихся на рассмотрении в Парламенте Республики Казахстан. Казахстан — вторая по популярности страна для мигрантов из стран Центральной Азии после Российской Федерации. Только в 2019 году в страну въехало 6,2 миллиона иностранных граждан, из которых 5,6 миллиона — граждане СНГ», - рассказала Зере Утебаева.

Спикер отметила, что 28 мая Международная организация по миграции в Казахстане совместно с Уполномоченным по правам человека в РК при поддержке посольства США в Казахстане провела национальный диалог. Участники обсудили эффективность мер по выявлению (потенциальных) жертв торговли людьми и уголовного преследования за преступления, связанные с торговлей людьми, а также выработали ряд рекомендаций по совершенствованию усилий по борьбе с торговлей людьми в Казахстане.

«Жертвы торговли людьми просто выпадают из общества. И речь не только в том, что их принуждают к труду, и они не получают оплаты за выполненную работу. Пострадавшие от таких преступлений лишаются возможности претендовать на гарантированные государством свободы и права человека. Поэтому нужно уделить внимание выявлению и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми. Это преступление, которое нарушает ряд прав гражданина: право на труд, достойную оплату труда, охрану здоровья, в конце концов, честь и достоинство. Иногда такие преступления сопряжены с рисками для самого человека и нарушают самое драгоценное его право - право на жизнь», - подчеркнула руководитель Национального центра по правам человека.

Это касается легализации статуса трудовых мигрантов, которые по миграционному законодательству могут быть депортированы из страны еще на стадии до того, как будет возбуждено уголовное дело и начнется расследование.

«Также надо поддержать таких людей и оказывать им социальную помощь оперативно, независимо от гражданства. К нам обращаются трудовые мигранты, которых незаконно привлекли к выполнению работ. Их просто выгнали на улицу и не выплатили оплату труда, у них нет элементарно средств на питание», - резюмировала Зере Утебаева.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам в 2020 году по статье 128 Уголовного кодекса РК зарегистрированы в ЕРДР 42 случая торговли людьми, в том числе 36, совершенные в прошлых годах.