Ребенок утонул в яме с дождевой водой в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 26 октября с 01:00 до 06:00 в Туркестанской области прошли непрерывные осадки в виде дождя. Следствием стали подтопления частного жилого дома, 21 дворовой территории и гибель 13 голов МРС в трех районах области (Казыгуртский, Байдибекский, Сарыагашский). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области. Сформированы соответствующие силы и средства. В настоящее время силами местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводятся работы по откачке воды. Кроме того, сообщается о трагическом случае, в котором погиб мальчик, оставшийся без присмотра. Так, около 09:30 в с.Казыгурт во дворе своего дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в яму, заполненную дождевой водой, на территории дома, и утонул мальчик 2020 года», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

МЧС напоминает правила поведения в случаях затоплений и просит придерживаться их.

Необходимо быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.

По возможности немедленно оставьте зону затопления.

Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери. Выпустите домашний скот. Поднимитесь на верхние этажи.

Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

После спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов.

Категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.

Перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.