12:36, 20 Июль 2025 | GMT +5
Ребенок утонул в котловане в Костанайской области
В 6 километрах от города Аркалык, вблизи села Родина произошел трагический несчастный случай на воде – 10-летний мальчик утонул в затопленном котловане,передает корреспондент агентства Kazinform.
В водоеме, не предназначенном для купания, был обнаружен и извлечен из воды ребенок 2015 года рождения – без признаков жизни.
По предварительной информации ДЧС по Костанайской области, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.
ДЧС Костанайской области вновь напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.
- Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах;
- Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту;
- Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых;
- Не ныряйте в незнакомых водоемах;
- Избегайте купания в технических водоемах, карьерах, котлованах и каналах;
- Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание;
- При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.
О том, как спасатели Костанайской области патрулируют водоемы в период купального сезона, можете прочитать здесь.