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    12:36, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Ребенок утонул в котловане в Костанайской области

    В 6 километрах от города Аркалык, вблизи села Родина произошел трагический несчастный случай на воде – 10-летний мальчик утонул в затопленном котловане,передает корреспондент агентства Kazinform.

    мчс
    Фото: freepik

    В водоеме, не предназначенном для купания, был обнаружен и извлечен из воды ребенок 2015 года рождения – без признаков жизни.

    По предварительной информации ДЧС по Костанайской области, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.

    ДЧС Костанайской области вновь напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.

    • Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах;
    • Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту;
    • Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых;
    • Не ныряйте в незнакомых водоемах;
    • Избегайте купания в технических водоемах, карьерах, котлованах и каналах;
    • Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание;
    • При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.

    О том, как спасатели Костанайской области патрулируют водоемы в период купального сезона, можете прочитать здесь.

    Теги:
    Дети Костанайская область Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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