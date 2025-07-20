Ребенок утонул в котловане в Костанайской области

В водоеме, не предназначенном для купания, был обнаружен и извлечен из воды ребенок 2015 года рождения – без признаков жизни.

По предварительной информации ДЧС по Костанайской области, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.

ДЧС Костанайской области вновь напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.

Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах;

Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту;

Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых;

Не ныряйте в незнакомых водоемах;

Избегайте купания в технических водоемах, карьерах, котлованах и каналах;

Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание;

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.

О том, как спасатели Костанайской области патрулируют водоемы в период купального сезона, можете прочитать здесь.