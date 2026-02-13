23:09, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Ребенок умер в ЗКО: корь лабораторно не подтверждена
В Западно-Казахстанской области скончался 11-месячный ребенок, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, мальчик был доставлен в медицинскую организацию в тяжелом состоянии с другим основным диагнозом.
Несмотря на наличие клинических признаков, характерных для кори, по результатам лабораторных исследований диагноз не подтвердился.
— Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь в соответствии с действующими клиническими протоколами. Однако, несмотря на проведенное лечение, спасти ребенка не удалось. В настоящее время по данному факту проводится соответствующий анализ, — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО около 60 человек с корью были госпитализированы.