    23:09, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Ребенок умер в ЗКО: корь лабораторно не подтверждена

    В Западно-Казахстанской области скончался 11-месячный ребенок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: управление внутренней политики г.Шымкент

    Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, мальчик был доставлен в медицинскую организацию в тяжелом состоянии с другим основным диагнозом.

    Несмотря на наличие клинических признаков, характерных для кори, по результатам лабораторных исследований диагноз не подтвердился.

    — Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь в соответствии с действующими клиническими протоколами. Однако, несмотря на проведенное лечение, спасти ребенка не удалось. В настоящее время по данному факту проводится соответствующий анализ, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО около 60 человек с корью были госпитализированы.

