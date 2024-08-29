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    22:46, 28 Август 2024 | GMT +6

    Ребенок случайно разбил амфору возрастом 3500 лет в израильском музее

    Мальчик в Израиле случайно разбил древнюю амфору в музее
    Фото: Hecht Museum

    В израильском музее пятилетний мальчик случайно разбил древнюю амфору бронзового века возрастом около 3500 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Амфора была редким артефактом и стояла на входе без защитного стекла, так как музей предпочитает демонстрировать экспонаты без барьеров. Теперь амфору будут реставрировать.

    Руководство музея подчеркивает, что разбитая амфора — несчастный случай. Мальчик ни в чем не виноват, и ему ничего не угрожает.

    — Бывает, экспонаты повреждают умышленно, и к таким случаям относятся очень строго, в том числе с привлечением полиции. Однако в данном случае дело обстояло иначе. Кувшин был случайно поврежден маленьким ребенком, посещавшим музей, и реакция будет соответствующей, — сказала Би-би-си представительница музея.

    Все семью ребенка пригласили прийти на выставку еще раз, уже в составе организованной экскурсии.

    При этом руководство заверило, что, несмотря на досадный инцидент, практика «по возможности выставлять экспонаты без барьеров и стеклянных стен» будет продолжена.

    Музей Гехта расположен на территории Университета Хайфы, в нем выставлены археологические находки и произведения искусства.

    Теги:
    Дети Археология Музеи Израиль
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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