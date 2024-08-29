Ребенок случайно разбил амфору возрастом 3500 лет в израильском музее

В израильском музее пятилетний мальчик случайно разбил древнюю амфору бронзового века возрастом около 3500 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Амфора была редким артефактом и стояла на входе без защитного стекла, так как музей предпочитает демонстрировать экспонаты без барьеров. Теперь амфору будут реставрировать.

Руководство музея подчеркивает, что разбитая амфора — несчастный случай. Мальчик ни в чем не виноват, и ему ничего не угрожает.

— Бывает, экспонаты повреждают умышленно, и к таким случаям относятся очень строго, в том числе с привлечением полиции. Однако в данном случае дело обстояло иначе. Кувшин был случайно поврежден маленьким ребенком, посещавшим музей, и реакция будет соответствующей, — сказала Би-би-си представительница музея.

Все семью ребенка пригласили прийти на выставку еще раз, уже в составе организованной экскурсии.

При этом руководство заверило, что, несмотря на досадный инцидент, практика «по возможности выставлять экспонаты без барьеров и стеклянных стен» будет продолжена.

Музей Гехта расположен на территории Университета Хайфы, в нем выставлены археологические находки и произведения искусства.