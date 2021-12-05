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Ребенок разъезжал по улицам на угнанном автомобиле в Туркестанской области

5 Декабря 2021 11:32
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Ребенок разъезжал по улицам на угнанном автомобиле в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Ребенок угнал автомобиль отца и разъезжал по Казыгуртскому району Туркестанской области. После чего несовершеннолетний совершил дорожно-транспортное происшествие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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«4 декабря примерно в 16:30, в ходе обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники патрульной полиции Казыгуртского РОП заметили автомобиль марки «ВАЗ-21214», которым управлял несовершеннолетний.

На законные требования полицейских остановиться, водитель не подчинился, проигнорировал красный сигнал светофора, обогнал встречные машины и скрылся с места происшествия. Нарушителю ПДД полицейские указали немедленно остановить автотранспорт. Однако водитель продолжил уходить от сотрудников полиции и, управляя автомобилем на большой скорости врезался в железное ограждение, из-за чего произошло дорожно-транспортное происшествие», - сообщили в пресс-службе департамента.

В результате несовершеннолетнего подростка доставили в Казыгуртскую районную больницу с телесными травмами.

При проверке установлено, что автомашина марки «ВАЗ-21214», за рулем которого находился ребенок, принадлежит одному из ТОО Казыгуртского района. Им управлял отец подростка. Он припарковал автомобиль на стоянке возле работы. Но оказалось, что его сын незаконно угнал автомашину без разрешения. На сегодняшний день проводится досудебное расследование по части 1 статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автотранспорт водворен на штрафстоянку.


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#Туркестанская область   #ДТП   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
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