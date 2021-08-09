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Ребенок потерялся на берегу Капшагая: спасатели нашли родителей
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматинской области нашли маму потерявшейся девочки на Капшагае, передает корреспондент МИА «Казинформ».
8 августа в 14:40 часов к патрулирующим спасателям на Капшагайском водохранилище, обратились очевидцы. Они сообщили, что маленькая девочка плачет и не может найти родителей.
«Спасателям понадобилось порядка 30 минут, чтобы отыскать маму четырехлетней девочки. Родители девочки, даже не знали о пропаже ребенка, и находились в беседке на берегу. На вопрос спасателей из пешей группы, «Вы не теряли ребенка?» сначала ответили: «Нет», затем догнали спасателей и заявили, что их девочки оказывается нет», - отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС Алматинской области просит граждан не оставлять детей без присмотра взрослых, особенно опасно оставлять детей без присмотра у воды.
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