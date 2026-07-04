Ребенок погиб после падения с пятого этажа в Байконуре
Трехлетний ребенок погиб после падения с пятого этажа в городе Байконуре, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации управления здравоохранения Кызылординской области, ребенок был доставлен в крайне тяжелом состоянии в больницу № 1 Центральной медико-санитарной части № 1 ФМБА России города Байконура.
Для оказания медицинской помощи по линии санитарной авиации из Кызылорды был направлен врач-реаниматолог, который проконсультировал специалистов на месте.
Из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, состояние ребенка не позволяло транспортировать его в другое медицинское учреждение.
Несмотря на совместные усилия врачей, спасти малыша не удалось.
В управлении здравоохранения Кызылординской области выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка.
Ранее сообщалось о том, что шестилетний ребенок выпал с 13-го этажа в Астане.