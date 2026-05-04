Ребенок погиб под колесами авто во дворе в Астане

В Астане водитель автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка во дворе жилого дома, ребенок скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения, на котором, предположительно, запечатлен момент происшествия.

По данным департамента полиции Астаны, трагедия произошла 3 мая во дворе дома по улице Иманова.

— Водитель автомашины «Kia Seltos», двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на малолетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ДП.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, сейчас идут следственные действия.

В полиции призвали водителей быть особенно внимательными во дворах и на прилегающих территориях, где на дорогу в любой момент могут выбежать дети. Родителям также напомнили о необходимости не оставлять малолетних детей без присмотра.

Ранее в Астане шестилетний ребенок выпал из окна квартиры одного из жилых комплексов на 13-м этаже и скончался.