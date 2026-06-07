Ребенок оказался на дне 12-метрового колодца в Шымкенте

В Шымкенте ребенок 2012 года рождения оказался на дне колодца глубиной около 12 метров после неосторожного падения во дворе частного дома, передает Kazinform.

Как сообщает МЧС, прибывшие на место сотрудники провели спасательную операцию с использованием специального оборудования, извлекли пострадавшего из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: МЧС РК

— Уважаемые граждане! Не оставляйте детей без присмотра и следите за их безопасностью. Особое внимание уделяйте открытым колодцам, люкам и другим потенциально опасным объектам. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112, — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок попал в больницу после падения в колодец в Экибастузе.