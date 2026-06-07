KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Ребенок оказался на дне 12-метрового колодца в Шымкенте

    В Шымкенте ребенок 2012 года рождения оказался на дне колодца глубиной около 12 метров после неосторожного падения во дворе частного дома, передает Kazinform.

    а
    Фото: МЧС РК

    Как сообщает МЧС, прибывшие на место сотрудники провели спасательную операцию с использованием специального оборудования, извлекли пострадавшего из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.

    а
    Фото: МЧС РК

    — Уважаемые граждане! Не оставляйте детей без присмотра и следите за их безопасностью. Особое внимание уделяйте открытым колодцам, люкам и другим потенциально опасным объектам. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112, — добавили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что семилетний ребенок попал в больницу после падения в колодец в Экибастузе.

    МЧС Дети Шымкент Спасатели
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор