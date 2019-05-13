Ребенок и мужчина скончались при пожаре в ресторане в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошёл во время проведения ауызашар в одном из ресторанов в посёлке Аксукент Сайрамского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В результате пожара пострадали 12 человек, 8 из них поступили в больницу.

«Четверо остались на амбулаторном лечении. Ещё у двоих: мужчины и пятилетнего ребёнка было 95% ожогов поверхности тела. Их сразу положили в реанимацию, хотели транспортировать в областной ожоговый центр, но из-за того, что они находились в критическом состоянии, этого сделать не удалось. Ребёнок скончался через три дня, а мужчина сегодня утром», - сообщили в управлении здравоохранения.

Четверо пострадавших переведены в ожоговый центр, их состояние оценивается как средней тяжести. Ещё у одной женщины - 75% ожогов тела, и врачи считают настоящим чудом то, что она осталась жива.

В ДЧС области сказали, что в причинах пожара будет разбираться специальная комиссия.