Ребенок чудом выжил после падения из окна восьмого этажа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четырехлетняя девочка, выпавшая из окна восьмого этажа жилого дома в Алматы, получила тяжелые травмы. Ее экстренно доставили в больницу и прооперировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что случай произошел 7 апреля. Малышку с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу.

«При поступлении состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, угрожающее жизни. Мультидисциплинарной бригадой проведено обследование. Выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма, разрыв обоих легких, ушиб сердца и головного мозга, множественные ушибы и ссадины конечностей. Постгеморрагический шок второй и третьей степени, травматический шок третьей степени, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ребенку в экстренном порядке произведена операция, ушивание разрыва легкого», - отметил заместитель главного врача Детского центра скорой медицинской помощи Динмухамед Рузуддинов.

Девочка пять дней находилась в реанимации, позже с улучшением состояния переведена в палату. Ее выписали из больницы 25 апреля. За состоянием девочки каждый день наблюдают специалисты.

Врач также сообщил, что пациентка должна пройти реабилитацию. Динмухамед Рузуддинов назвал этот случай чудом.