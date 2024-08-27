Ребенка засыпало грунтом в траншее в Рудном

Трагедия случилась около дома в выкопанной траншее для прокладки труб в Рудном. На 7-летнего мальчика обвалился грунт, тело ребенка извлекли спасатели, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход расследования взят на особый контроль руководства департамента полиции Костанайской области.