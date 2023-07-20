Ребенка связали и увели в заброшенное здание: полиция завела дело

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматинской области прокомментировали видео в соцсетях, где женщина перевязав рот и руки малолетней девочки, увела ее на территорию заброшенного здания села Каргалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ходе проверки сотрудники полиции установили гражданку Т. 1999 года рождения. По предварительным данным, она сделала это из-за личных неприязненных отношении с родителями малолетней.

«Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования ОП Жамбылского района по статье 389 УК РК (самоуправство). По делу выясняются все обстоятельства, для принятия процессуального решения. Вместе с тем, назначены необходимые экспертные проверки», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева отреагировала на распространяемые в соцсетях видеокадры, где женщина связала руки девочке, а также завязала ей рот, а затем насильно увела ребенка на территорию заброшенного здания в селе Каргалы.