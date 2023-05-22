Ребенка сбили во дворе ЖК в Алматы: врачи оценили его состояние

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи оценили состояние девочки, которую сбили во дворе жилого комплекса Alma City, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что девочку доставили в приемное отделение детской городской клинической больницы №2 с жалобами на травму головы, плеча и ноги.

«В приемном отделении девочку осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург. Состояние стабильное, сознание ясное. В левой теменной области есть подкожная гематома. Сделана рентгенография в двух проекциях, без костно-травматической патологии. В госпитализации не нуждалась, ребенок направлен на амбулаторное лечение с рекомендациями», - проинформировали в пресс-службе УОЗ города.

Напомним, во дворе жилого комплекса Alma City водитель авто марки «Daewoo» сбил ребенка и снес детскую площадку.