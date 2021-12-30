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Ребенка с деформацией грудной клетки прооперировали в Алматы

30 Декабря 2021 22:00
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Ребенка с деформацией грудной клетки прооперировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Городской клинической больнице №1 Алматы прооперировали 10-летнего пациента с воронкообразной деформацией грудной клетки. Операцию ребенку провели в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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К врачам Центра торакальной хирургии ГКБ №1 родители 10-летнего мальчика обратились в связи с видимым дефектом в области груди.

«Данная патология у сына была выявлена еще с детства, за медицинской помощью ранее не обращались. Но со временем она начала прогрессировать. Сын начал все чаще жаловаться на проблемы с дыханием и быструю утомляемость», - рассказала мама мальчика.

Учитывая положение, врачами больницы было предложено проведение операции в рамках ОСМС - видеоторакоскопическая стернопластика по Nuss. Это малоинвазивная операция с быстрым периодом реабилитации. Буквально через 3-4 дня у пациентов есть возможность возвратиться домой.

Как объяснил торакальный хирург Нурхат Жунисов, под деформацией грудной клетки понимают различные по степени выраженности изменения формы ее костных структур. Это проявляются не только как косметический дефект, но и приводит к функциональным нарушениям со стороны дыхательной системы из-за сдавления и смещения органов грудной полости.

«Деформация грудной клетки в основном является генетически врожденной патологией. К счастью, данный порок возможно скорректировать хирургическим лечением. В нашем Центре торакальной хирургии с 12-летним опытом работы успешно проводятся различные операции в грудной полости и взрослым пациентам, и детям разного возраста. Самому младшему нашему пациенту было 3 года, другие пациенты в возрасте до 35 лет», - прокомментировал Нурхат Жунисов.

По словам родителей, сейчас после операции мальчик чувствует себя хорошо, а самое главное - патология устранена.

Напомним, дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан, застрахованных в системе ОСМС за счет государства и получают медицинские услуги совершенно бесплатно.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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