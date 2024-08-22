Ребенка прижгли утюгом в центре адаптации в Талдыкоргане: возбуждено дело

В области Жетысу полиция начала расследование после поступления жалоб на возможное жестокое обращение с ребенком в Центре адаптации несовершеннолетних города Талдыкоргана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилась информация о том, что в Центре адаптации несовершеннолетних семилетнего ребенка якобы прижгли утюгом. После этого поста депутат областного маслихата Ермек Егинбаев, как уполномоченный по правам несовершеннолетних, посетил этот центр и поговорил с сотрудниками.

По его словам, мальчик, предположительно получивший травму, провел месяц в реабилитационном центре вместе со своей сестрой. Сейчас их передали опекунам — родственникам. Он заявил, что дело находится под его контролем.

Отец семилетнего мальчика Роман Полянин, сообщил, что его дети были доставлены в центр 18 июня сотрудниками Талдыкорганского городского отдела образования, а 14 августа их забрали родственники. Полянин также отметил, что на левом плече его 7-летнего сына был обнаружен след от утюга.

— Инцидент, по всей видимости, произошел в дневное время, когда было тихо. Мой сын, видимо, не хотел заснуть, и моя старшая дочь услышала его голос из соседней комнаты. Тогда воспитатель рассердился и наказал его таким образом. Это не случайность. Моя жена долго болела, и поэтому наши дети попали в этот центр. Недавно моя супруга скончалась, и теперь о детях заботимся мы с бабушкой, — рассказал Роман Полянин.

Он отметил, что сейчас состояние ребенка нормальное. Обожженная кожа зажила. А воспитатель, находившийся под подозрением, после этого случая уволился по собственному желанию.

Руководитель Центра адаптации несовершеннолетних Ерлан Сансызбаев считает, что произошел несчастный случай.

Как отметили в департаменте полиции области Жетысу, поступило сообщение о возможном факте жестокого обращения с несовершеннолетним в Центре адаптации несовершеннолетних города Талдыкоргана. По данным, предоставленным заявительницей, на теле 7-летнего мальчика были обнаружены ожоги, якобы нанесенные в результате насильственных действий со стороны сотрудников учреждения.

— По этому факту возбуждено уголовное дело и начато тщательное расследование. Проведены первичные следственные мероприятия, в ходе которых были получены объяснения от сотрудников центра. Руководство учреждения утверждает, что инцидент, в результате которого ребенок получил ожог, произошел 24 июля и был квалифицирован как несчастный случай. Однако, учитывая серьезность обвинений, департамент полиции назначил проведение дополнительных экспертиз, в том числе судебно-медицинской экспертизы. Ведется опрос свидетелей, включая сотрудников и воспитанников центра, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

Отмечается, что полиция уделяет особое внимание каждому факту, связанному с безопасностью детей, и продолжает всесторонне расследовать инцидент.