Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мама пятимесячного малыша Керея с редким заболеванием просит помощи у казахстанцев. Ребенка уже прооперировали в долг врачи в Турции, однако у семьи не хватает средств, чтобы оплатить операцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователь Facebook Думан Кожахметов сообщил о том, что нужно собрать 14 млн 163 тысячи тенге на оплату операции казахстанца в Турции. По его словам, операция уже сделана, мальчика Керея спасли, однако остались обязательства перед благотворительным фондом, который выступил гарантом. Ситуация требовала срочного вмешательства, поэтому врачи в Турции не стали ждать, когда соберется сумма.

Вся информация о мальчике имеется на странице его мамы Меруерт Жоматкызы в Instagram @meruyert_zhomartkyzy.

«8 декабря 2022 года, когда Керею было 2 месяца, ему поставили очень редкий и тяжелый диагноз «Атрезия желчных протоков», «Вторичный билиарный цирроз печени. Единственное лечение - трансплантация печени. Узнав стоимость операции, 23 декабря мы заключили договор с казахстанским фондом и совместно открыли срочный сбор на операцию и не дожидаясь закрытия сбора 7 января мы прилетели в Турцию в клинику «Медикал парк Анталья». Керея сразу осмотрели, сдали все анализы, показатели были неутешительные. Еще месяц ждали в Турции пока соберется нужная сумма, но сбор шел очень медленно. К сожалению, печень уже плохо функционировала и начала бы поражать другие жизненно важные органы, если не сделать вовремя пересадку. Учитывая состояние Керея и не теряя времени, врачи экстренно взяли его на операцию в долг. Гарантом выступил наш фонд. 13 февраля Керею сделали пересадку печени, он 4 дня лежал в реанимации. На данный момент ребенок получает лечение в клинике и потихоньку восстанавливается», - сообщила мама малыша в публикации.

Стоимость операции - 30 млн тенге, на сегодняшний день собрано 15 млн 836 тысяч тенге. Осталось собрать 14 млн 163 тысячи тенге.

Родители малыша просят неравнодушных граждан помочь закрыть долг перед клиникой. Любая сумма важна.

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