Ребенка госпитализировали после удара о стеклянную перегородку в аэропорту Алматы

Фото с места инцидента распространяется в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали на происшествие, вызвав дежурных медиков аэропорта и бригаду скорой медицинской помощи.

— Дежурные медицинские работники аэропорта оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи. По информации специалистов, состоянию ребенка ничего не угрожает. Администрация аэропорта все финансовые расходы взяла на себя, — уточнили в пресс-службе международного аэропорта.

В международном аэропорту Алматы напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми в общественных местах, соблюдать правила поведения и не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Ранее в аэропорту Шарм-эш-Шейха на трех казахстанок, ожидавших рейс в Астану, упала рекламная конструкция. В результате происшествия одна женщина погибла, ещё две получили ранения.

Что известно о погибшей в Египте казахстанке — читайте здесь.