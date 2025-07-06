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    18:37, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Ребенка госпитализировали после удара о стеклянную перегородку в аэропорту Алматы

    В терминале внутренних рейсов международного аэропорта Алматы произошел инцидент: во время ожидания посадки ребенок, играя, внезапно побежал в сторону выхода на перрон и столкнулся с витражной стеклянной перегородкой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ребенка госпитализировали после удара о стеклянную перегородку в аэропорту Алматы
    Фото из социальных сетей

    Фото с места инцидента распространяется в соцсетях

    Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали на происшествие, вызвав дежурных медиков аэропорта и бригаду скорой медицинской помощи.

    — Дежурные медицинские работники аэропорта оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи. По информации специалистов, состоянию ребенка ничего не угрожает. Администрация аэропорта все финансовые расходы взяла на себя, — уточнили в пресс-службе международного аэропорта.

    В международном аэропорту Алматы напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми в общественных местах, соблюдать правила поведения и не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

    Ранее в аэропорту Шарм-эш-Шейха на трех казахстанок, ожидавших рейс в Астану, упала рекламная конструкция. В результате происшествия одна женщина погибла, ещё две получили ранения.

    Что известно о погибшей в Египте казахстанке — читайте здесь.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Аэропорт Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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