Реанимировать машиностроение рассчитывают в этом году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют в этом году нарастить объемы производства в промышленном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов неоднократно говорил о том, что регион должен стать аграрно-индустриальным, а не сугубо аграрным, как это происходит сейчас. Ставку делали на машиностроительные предприятия. Удалось добиться выделения средств на модернизацию двух гигантов – заводов им. Кирова и ПЗТМ. Если на заводе им. Кирова дела пошли хорошо, то ПЗТМ объемы не только не нарастил, но и сократил их. На одном из совещаний в областном акимате директор ПЗТМ Вадим Шакшакбаев заверял, что завод восстановит объемы в этом году.

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов на заседании акимата по итогам развития региона за минувший год рассказал о планах завода.

«Проводимая работа по модернизации АО «ПЗТМ» позволит в этом году увеличить портфель заказов до 15,5 млрд тенге. Совместно с новым инвестором ТОО Cool infinity заводом планируется выпустить 160 вагонов-термосов», - сказал А.Уразгулов.

Другой проблемный завод – ЗИКСТО – тоже обещает выйти в этом году на полную мощность. У предприятия теперь новый владелец. Завод бездействовал на протяжении нескольких месяцев. В ноябре прошлого года сотрудники вернулись на завод – завершать заказ по изготовлению 188 платформ. А Уразгулов утверждает, что сейчас ведется работа по подписанию договора на производство 2 тысяч единиц платформ.

Неплохими темпами развивается завод им. Кирова. Здесь смонтировали линию поверхностного монтажа для изготовления печатных плат 5 класса точности в автоматическом режиме. В декабре прошлого года выпустили первые 50 ноутбуков.

«В конце января заводом совместно с китайской компанией GreatWall будет начата сборка компьютеров. Уже получены СТ-КЗ, индустриальный сертификат, проводится работа по включению в реестр доверенной продукции электронной промышленности и программного обеспечения. Это даст преимущество в реализации электронной продукции завода при осуществлении госзакупок и, соответственно, рост доли местного содержания», - сказал А. Уразгулов.

Он добавил, что реализация проектов заводами позволит расширить номенклатуру выпускаемых изделий, увеличить производительность труда и объемы производимой продукции в 1,5 раза.

Развивать промышленность местные власти региона намерены еще и за счет ввода новых проектов и выхода на полную мощность действующих предприятий. А. Уразгулов на заседании акимата отрапортовал, что в этом году завершится модернизация завода ТОО BioОperations (бывший «Биохим»). Мощность завода составляет 300 тысяч тонн сырья. ТОО «Тайынша- Май» запустит цех по производству шрота до 165 тысяч тонн в год, ТОО «Масло-Дел» увеличит мощность линии по производству и упаковке ультрапастеризованного молока и сметаны, ТОО EMC-AGRO по переработке мяса выйдет на мощность до 12 тысяч тонн мяса. Выйдет на полную мощность, запущенный в прошлом году завод Kazmeal по производству рассыпного комбикорма. ТОО «Траст Петролеум» запустит производство шпона. За счет открытия молочно-товарных ферм рассчитывают загрузить сырьем перерабатывающие предприятия.

Кстати, именно работа по запуску перерабатывающих предприятий, а вернее ее отсутствие, возмутили акима области. К. Аксакалов убежден, что привычку «произвел-продал» нужно искоренять. Сельхозпродукция должна быть по максимуму переработана. В районах эта работа, по словам аким области, на нуле.

«В основном все предприятия расположены в городе. Остальные районы по переработке – ноль. Ничего там не делается. Акимы районов, сколько можно? Где маленькие цеха по переработке? Приспособленные, но они должны быть. Попытки хотя бы. Посещая районы, не вижу и не слышу даже маломальских предложений по переработке. Плохо работаем в селах по переработке. Тенденцию нужно ломать. И все зависит от понимания вопроса руководителями районов их команды», - уверен К. Аксакалов.

Слова К. Аксакалова подтверждает и статистика, которую привел на заседании заместитель акима области Аскар Сакипкереев. По его данным, в регионе действуют 10 предприятий по переработке мяса. При этом ни одного такого нет в Мамлютском, Есильском, Акжарском, Уалихановском, Айыртауском, Тимирязевском, Жамбылском районах и Шал акына. По переработке молока отсутствуют предприятия в Мамлютском, Есильском, Жамбылском, Тимирязевском, Акжарском и Уалихановском районах. Производством макаронных изделий и крупы занимаются предприниматели лишь в двух районах – Айыртауском и Есильском.

По итогам прошлого года в Жамбылском, Кызылжарском, М.Жумабаева, Тимирязевском и Шал акына районах упали объемы в обрабатывающей промышленности. В основном из-за сокращения переработки мяса, производства муки, молочных продуктов.

В результате рост в обрабатывающей промышленности составил всего 0,3%. В то же время именно этот сектор занимает 73% промышленности области.

В целом промышленность региона за прошлый год показала рост на 2%. Практически не прибавив по сравнению с 2018 годом. На 2020 год у местной власти планы по развитию промышленного сектора более чем амбициозные – рост 7% и выпуск продукции почти на 286 млрд тенге.