Реальные сроки лишения свободы назначаются в Жамбылской области чаще среднереспубликанского уровня

Почти каждый второй осужденный в регионе получил наказание в виде лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

За первое полугодие суды завершили с вынесением приговора 719 уголовных дел в отношении 835 человек.

При этом к реальному лишению свободы приговорили 374 осужденных, или 44,8%. В то время, как средний показатель по стране составил 39,8%.

Высокая доля таких наказаний отмечена в том числе по преступлениям небольшой тяжести. Из 53 осужденных этой категории к лишению свободы приговорили 23 человека. При этом 16 таких решений пришлись на транспортные преступления с тяжкими последствиями. Так, девять из них привели к гибели людей, а семь — к причинению тяжкого вреда здоровью.

Еще заметнее выросло число реальных сроков за преступления средней тяжести. Такое наказание назначили 81 из 172 осужденных, тогда как годом ранее — всего 37. В областном суде это объясняют в том числе переводом отдельных составов в более тяжкую категорию.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года в Жамбылской области реальные сроки получили 43,5% осужденных.

