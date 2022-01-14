Реализуются важные проекты по водоснабжению Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Ведется большая работа по водоснабжению Туркестанской области. По инициативе акима области Умирзака Шукеева проводятся исследования квалифицированных ученых и специалистов, в окрестностях города Туркестана, реализуются несколько водных проектов. Сегодня глава региона посетил некоторые из указанных водных объектов, где ознакомился с их состоянием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области после завершения строительно-ремонтных работ на важных водных объектах, в город Туркестан поступит более 250 млн кубометров водопроводной воды и этот вопрос полностью решится. Продолжается ремонт первого из них – магистрального канала «Туркестан». У 145 км канала большой фильтрационный расход, планируется работы по бетонированию 60 км, 50 км уже забетонированы. Оставшиеся 10 километров завершатся в марте. За счет этого 60 млн кубометров воды будет собрано и использовано для озеленения территории. В то же время, использование водопроводной воды автоматизировано и уделяется большое внимание экономии воды.

Второй проект в регионе – водохранилище «Кенсай-Коскорган». Его вместимость составляет более 18 млн кубических метров. Раньше дождь и снег уходили в степь, теперь этот источник собирается и отправляется в продовольственный пояс и зеленую долину близ города Туркестана. Парки также будут обеспечены водой.

В области также модернизируется система озер «Жетікөл». В результате работ увеличились запасы воды в озере, улучшилась экология. Улучшится экосистема Отрарского района и города Арысь. Это уникальный проект. Ведь с каждым годом берег озера сужался, создавалась экологическая опасность. В прошлом году была восстановлена плотина протяженностью 34 км и 261 млн кубометров воды было сброшено в озеро.

В Туркестане также ведется строительство искусственного озера туристско-рекреационного центра «Туркестан». Земельные работы здесь завершены на 100%. Каналы, по которым идет вода, готовы. Построены дамбы № 1, № 2, № 3. На сегодняшний день завершены земельные работы и ведутся работы по заливке бетоном водосточных каналов № 1-3.

Умирзак Шукеев отметил, что будут продолжены поиски и работы по увеличению объемов орошаемых земель, водосбережению, также поручил подрядчикам качественно и своевременно завершить свои проекты. Благодаря этим проектам будут развиваться сельское хозяйство и туризм. Туркестан станет зеленым городом, а экология улучшится.