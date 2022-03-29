Реализовать акции Qazaq Air и FlyArystan на аукционных торгах предлагают в АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АЗРК предлагают реализовать акции Qazaq Air и FlyArystan на аукционных торгах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в СЦК, на внутреннем рынке авиаперевозок наибольшая доля приходится на авиакомпании с госучастием (более 80%) - группы компаний «Самрук-Казына» (Эйр Астана, со структурным подразделением FlyArystan и Qazaq Air), остальная доля приходится на АО «Скат», при этом, доля остальных 3-х авиакомпаний составляет менее 1%.

«Следует отметить, что Qazaq Air была создана и оснащена специальным флотом для развития низкоинтенсивных социально значимых авиамаршрутов в целях повышения деловой активности населения регионов Казахстана. С 2020 года Qazaq Air приступила к обслуживанию субсидируемых авиамаршрутов и составляет конкуренцию частным авиакомпаниям. Кроме того, на сегодня Qazaq Air осуществляет перелеты на популярных авиамаршрутах: Нур-Султан-Алматы, Алматы-Шымкент, Нур-Султан-Шымкент», - сказал Марат Омаров.

В этой связи в АЗРК предлагают реализовать акции Qazaq Air и вывести FlyArystan как отдельное юридическое лицо, с последующей реализацией 51% акций на аукционных торгах, что приведет к появлению самостоятельного игрока (бюджетного перевозчика), увеличению состязательности за клиента на этом рынке.