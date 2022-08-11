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Реализовать 5 инвестпроектов планируют в горнодобывающем секторе Абайской области
11 Августа 2022 01:52

Реализовать 5 инвестпроектов планируют в горнодобывающем секторе Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее в День Абая, 10 августа, состоялся бизнес-форум земляков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы заинтересованы в том, чтобы обернуть наше взаимопонимание в плодотворное совместное сотрудничество. Поэтому, пользуясь случаем хотелось бы призвать вас к взаимовыгодному диалогу, и принять активное участие в развитии нашей малой родины», - обратился к участникам бизнес-форума земляков аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

На форум земляков, уроженцев бывшей Семипалатинской области и Семея приглашены знаковые представители бизнеса, которые достигли успеха в разных сферах, при этом сохранили любовь к родному городу и желание помочь в становлении новой области.

«Уверен, в перспективе наша область станет крупнейшим регионом металлургической, пищевой и перерабатывающей промышленности, аграрным и туристическим центром. Вместе с тем, мы будем поддерживать и приумножать тот особый культурный колорит, который присущ области. Наши тактические шаги в этих направлениях определены. Это развитие металлургической, пищевой, перерабатывающей промышленности и аграрного сектора экономики. До 2025 года запланировано строительство 5 инвестиционных проектов в горнодобывающем секторе», - сказал Нурлан Уранхаев.

По его информации, регион располагает благоприятным географическим месторасположением для совершенствования действующих и создания новых торгово-транспортных коридоров.

В перспективе планируется строительство автомобильной дороги «Обход города Семея», что позволит повысить международный и региональный транзитный потенциал.

«В области развит историко-культурный, сакральный, экологический туризм. Один из важнейших наших приоритетов - развитие культуры. В этом году будет завершено строительство музея в районе Аксуат. Ведется реконструкция дома культуры в селе Приречное города Семея. По области запланировано строительство и реконструкция 12 сельских клубов.

В рамках празднования 125-летия со дня рождения Мухтара Ауэзова будут проведены различные культурно-массовые мероприятия», - отметил Нурлан Уранхаев.

Как сообщалось ранее, цветы к памятнику Абая возложили в Алматы и в Семее. В Семее также прошел круглый стол.

Завершился День Абая праздничным концертом.





Фото и видео пресс-службы акимата Абайской области
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