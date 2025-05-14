Канат Бозумбаев обсудил со Всемирным банком модернизацию коммунального сектора

В обсуждении приняли участие Региональный директор практики по Европе и Центральной Азии Самех Нагиб Вахба, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев, эксперты Банка в области энергетики, водоснабжения и водоотведения.

Фото: Правительство РК

В ходе переговоров представители Всемирного банка выразили готовность оказать содействие в реализации Нацпроекта. Были обсуждены объемы возможных бюджетов, принято решение по формированию списка проектов по строительству объектов водоснабжения и водоотведения.

Фото: Правительство РК

Также на встрече рассмотрели подготовку новой Стратегии партнерства на 2026–2030 годы и реализацию совместных инициатив – проекта по сохранению Северного Аральского моря, создания Фонда восстановления после бедствий и системы страхования рисков.

Фото: Правительство РК

В завершении Канат Бозумбаев поблагодарил делегацию Всемирного банка за конструктивный диалог и сотрудничество.