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    21:05, 13 Май 2025 | GMT +5

    Канат Бозумбаев обсудил со Всемирным банком модернизацию коммунального сектора

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел встречу с Региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Правительство РК

    В обсуждении приняли участие Региональный директор практики по Европе и Центральной Азии Самех Нагиб Вахба, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев, эксперты Банка в области энергетики, водоснабжения и водоотведения.

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    Фото: Правительство РК

    В ходе переговоров представители Всемирного банка выразили готовность оказать содействие в реализации Нацпроекта. Были обсуждены объемы возможных бюджетов, принято решение по формированию списка проектов по строительству объектов водоснабжения и водоотведения.

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    Фото: Правительство РК

    Также на встрече рассмотрели подготовку новой Стратегии партнерства на 2026–2030 годы и реализацию совместных инициатив – проекта по сохранению Северного Аральского моря, создания Фонда восстановления после бедствий и системы страхования рисков.

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    Фото: Правительство РК

    В завершении Канат Бозумбаев поблагодарил делегацию Всемирного банка за конструктивный диалог и сотрудничество.

    Теги:
    Правительство РК Всемирный банк Канат Бозумбаев
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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