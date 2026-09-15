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    Реализация Послания-2025: как меняется система образования в Казахстане

    В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», Правительство модернизирует образовательную инфраструктуру, усиливает поддержку педагогов и детей, внедряет цифровые технологии и укрепляет связь профессионального образования с потребностями экономики, передает агентство Kazinform.

    школа
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    За три года в детских садах создано 232 тыс. мест

    В стране работают более 12 тыс. дошкольных организаций, которые посещают свыше 1 млн детей. До конца 2027 года планируется открыть еще 68 тыс. мест. Ваучерное финансирование уже охватывает 20 городов и 23 района, а очередь в рамках пилота сократилась со 160 тыс. до 23 тыс. детей.

    Реализация Послания-2025: как меняется система образования в Казахстане
    Источник: Правительство РК

    За пять лет построено 1 120 школ более чем на 1 млн мест

    Завершено строительство 217 школ «Келешек мектептері» на 460,4 тыс. мест. С 2019 года число трехсменных школ и прогнозный дефицит ученических мест сократились в четыре раза, аварийных школ — вдвое. Сейчас строится еще 101 школа на 59,3 тыс. мест.

    ИИ внедряется в малокомплектных школах

    С 1 сентября пилотный проект стартовал в Павлодарской и Кызылординской областях и на первом этапе охватит 500 малокомплектных школ. До 2029 года технологии планируется распространить на все 2,5 тыс. таких школ. ИИ поможет подбирать индивидуальные задания, анализировать результаты и выявлять пробелы в знаниях, расширяя профессиональные возможности учителя.

    Продолжается системная поддержка педагогов

    С 2020 года заработная плата педагогов увеличена вдвое, а с сентября 2023 года зарплата работников дошкольных организаций повышена на 30%. Одновременно развивается кадровый резерв руководителей образования.

    Расширяются возможности для детей с особыми образовательными потребностями

    В системе зарегистрировано 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Условия для инклюзивного обучения созданы в 80% дошкольных организаций, 95% школ и 90% организаций ТиПО. Поддержку обеспечивают 540 профильных организаций.

    Реализация Послания-2025: как меняется система образования в Казахстане
    Источник: Правительство РК

    Подготовка кадров в колледжах перестраивается под запросы экономики

    В 763 колледжах обучаются более 556 тыс. студентов, а государственный заказ вырос до 393,3 тыс. мест. За три года охват дуальным обучением увеличился со 108 тыс. до 138,2 тыс. студентов. Подготовку ведут 552 колледжа совместно с 11,7 тыс. предприятий. Охват достиг 35%, задача — увеличить его как минимум до 40%.

    Развитие образования охватывает всю траекторию — от детского сада и школы до колледжа и выхода на рынок труда. Основные акценты — современная инфраструктура, сильный педагог, цифровые технологии, равные возможности для детей и подготовка кадров под реальные потребности экономики.

    Ранее сообщалось, как реализуются поручения Президента Казахстана из Послания 2025 года.

    Правительство Колледжи Реализация Послания Образование Поручения Президента Педагоги ИИ школа
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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