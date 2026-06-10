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    Реализация Комплексного плана приватизации замедлилась в Казахстане — ВАП

    В Казахстане сохраняется высокая зависимость квазигосударственного сектора от бюджетного финансирования. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алихан Смаилов
    Фото: ВАП

    По словам главы ВАП, за прошлый год влияние квазигосударственного сектора на экономику и систему государственных финансов не изменилось.

    — Темпы реализации Комплексного плана приватизации замедлились. В основном, в конкурентный сектор переходят коммунальные предприятия. В отдельных случаях, местные органы лишаются возможности оперативно и качественно обеспечить элементарные потребности населенных пунктов в благоустройстве, очистке улиц и другое. Вместе с тем, усиливается зависимость квазигоссектора от бюджета, — отметил Алихан Смаилов.

    Так, в 2025 году субъектам квазигоссектора направлено 812 млрд тенге, из которых 57% распределены через госзадания.

    — Само госзадание все больше приобретает форму внеконкурсного финансирования подведомственных организаций. В отдельных случаях, на соисполнение передается значительная часть работ и услуг. Субъекты квазигоссектора дополнительно получили 1,4 трлн тенге в рамках госзакупок, — добавил глава ВАП.

    В целом, по его словам, процесс освоения бюджетных средств сопровождается низким уровнем исполнительской дисциплины и ограниченной результативностью.

    Несмотря на включение в отчет Правительства информации по квазигоссектору, их влияние на реализацию общестрановых задач, по оценке ВАП, остается не раскрытым.

    Ранее Высшая аудиторская палата указала на проблемы планирования бюджета в Казахстане.

    Казахстан Легализация. Приватизация Квазигоссектор Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор