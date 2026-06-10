Реализация Комплексного плана приватизации замедлилась в Казахстане — ВАП

В Казахстане сохраняется высокая зависимость квазигосударственного сектора от бюджетного финансирования. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главы ВАП, за прошлый год влияние квазигосударственного сектора на экономику и систему государственных финансов не изменилось.

— Темпы реализации Комплексного плана приватизации замедлились. В основном, в конкурентный сектор переходят коммунальные предприятия. В отдельных случаях, местные органы лишаются возможности оперативно и качественно обеспечить элементарные потребности населенных пунктов в благоустройстве, очистке улиц и другое. Вместе с тем, усиливается зависимость квазигоссектора от бюджета, — отметил Алихан Смаилов.

Так, в 2025 году субъектам квазигоссектора направлено 812 млрд тенге, из которых 57% распределены через госзадания.

— Само госзадание все больше приобретает форму внеконкурсного финансирования подведомственных организаций. В отдельных случаях, на соисполнение передается значительная часть работ и услуг. Субъекты квазигоссектора дополнительно получили 1,4 трлн тенге в рамках госзакупок, — добавил глава ВАП.

В целом, по его словам, процесс освоения бюджетных средств сопровождается низким уровнем исполнительской дисциплины и ограниченной результативностью.

Несмотря на включение в отчет Правительства информации по квазигоссектору, их влияние на реализацию общестрановых задач, по оценке ВАП, остается не раскрытым.

Ранее Высшая аудиторская палата указала на проблемы планирования бюджета в Казахстане.