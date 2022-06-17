17 Июня 2022 20:18

Реализация совместных инициатив позволит внести вклад в развитие наших стран - Касым-Жомарт Токаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Надежный источник экономического роста – это качественный человеческий капитал и конструктивный межкультурный диалог., заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В рамках провозглашенного ООН Международного десятилетия сближения культур мы продолжим политику по сохранению культурного многообразия нашей страны и продвижению межцивилизационного диалога на международном уровне.

В сентябре этого года в нашей столице состоится очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мы приветствуем участие в работе данного форума религиозных деятелей из России. В Казахстане активно осуществляется переформатирование системы высшего образования с участием ведущих зарубежных университетов. Углубление международных академических связей имеет особое значение с точки зрения укрепления традиций казахстанско-российского сотрудничества. Уверен, успешная реализация ряда совместных образовательных и культурных инициатив позволит внести значительный вклад в поступательное экономическое развитие наших стран», - отметил Глава государства.