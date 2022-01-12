Реализация поставленных Президентом задач зависит от силы нашего единства - Владимир Волков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 января текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев наряду с представлением кандидатуры Премьер-Министра страны, также обозначил новые векторы социально-экономического развития страны и анонсировал проведение ее политической трансформации. Таким мнением поделился председатель комитета Сената Парламента РК по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков, комментируя выступление Президента на заседании Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«Нужно отметить, что решительные и своевременные действия Президента Казахстана позволили за короткое время вернуть Казахстан к мирной и спокойной жизни.

Многие казахстанцы, пережившие за эти январские дни масштабный кризис, который стал одним из самых тяжелых за всю 30-летнюю историю независимости, с нетерпением ждали выступления Президента. Сейчас с уверенностью можно говорить, что ожидания казахстанцев оправдались. Многие сегодня ждут перемен. Накопился целый пласт глубинных и системных проблем не только в социально-экономической жизни страны, но и в других сферах. В своей речи, Глава государства все это четко обозначил и поставил конкретные задачи по их решению.

Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым были вскрыты ранее умалчиваемые проблемы, будоражившие казахстанское общество на протяжении многих лет. Это проблема ориентированности экономики на обслуживание интересов определенных финансово-экономических групп, проблема утилизационного сбора, проект ЛРТ, бюрократия госаппарата, проблема в таможенной сфере, незаконный вывод капитала, отсутствие связи с народом у чиновничьего аппарата, доступность мер государственной поддержки и другие.

В содержательной части выступления Президента был определен качественно новый этап дальнейшего развития страны. Если предыдущий этап развития основывался на принципе «сначала экономика, а потом политика» то, нынешний вектор трансформации характеризуется принципом «ЭКОНОМИКА ДЛЯ НАРОДА».

Если раньше предоставлялась возможность определенной категории лиц наращивать ресурсы и увеличивать богатства, то сегодняшний месседж ориентирован на направление этих сконцентрированных капиталов в пользу населения путем усиления социальной ответственности олигархов.

Этот посыл также направлен и к отдельному чиновничьему аппарату, о его переориентации не на оказание услуг в угоду определённой группы сверхбогатых граждан, а перестроении работы в интересах наиболее нуждающихся социально-уязвимых членов нашего общества.

Обращение было адресовано теневым обладателям огромных средств о необходимости разделять с государством меры социальной ответственности в том числе путем перечисления на системной основе средств в создаваемый народный благотворительный фонд.

Одним из основных месседжей в выступлении Главы государства, которое, на наш взгляд, в недостаточной мере актуализировано экспертами и представителями СМИ, это анонс нового «общественного договора», ключевым элементом которого станет Социальный кодекс.

Необходимо понимать, что в теории государства и права под общественным договором понимается соглашение, достигаемое гражданами и властью по вопросам правил и принципов государственного управления. В этом контексте Президентом было указано, что именно благополучие граждан и их социальное самочувствие должны стать главными фарватерами в фокусе внимания государства. По сути это есть продолжение того курса, который был обозначен с первых дней вступления в должность Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Президент коснулся также проблемы распространения среди населения недостоверной информации. Некоторые граждане, не подозревая об ошибочности информации, а некоторые осознано ее искажая способствовали ее распространению вводя в заблуждение большинство населения. Президент отнес в один ряд с нынешними печальными событиями в начале этого года и события, которые происходили в Жамбылской области на межэтнической почве и другие конфликты.

Он отметил системное расшатывание нашего единства и сплоченности путем проведения акций протестов в соответствии с тщательно разработанным сценарием. В этой связи была высказана критика в адрес КНБ в части упущения критической угрозы национальной безопасности.

Необходимо отметить, что недовольство граждан в связи с ростом цен на автогаз было использовано в качестве инструмента для раскачивания и дестабилизации обстановки в стране. Впоследствии стала очевидна ключевая цель террористов – это дезорганизация институтов государственной власти, подрыв конституционного строя и в последующем захват власти в стране. По сути своей это была террористическая война, сеющая страх среди населения для подавление всякого сопротивления. Планы террористов носили такие аспекты как военный, политический, идеологический и дезинформационный.

В этой связи Казахстан обратился к странам-членам ОДКБ о направлении миротворческих сил. Это решение было продиктовано необходимостью защиты города Алматы от растерзания террористами. С потерей Алматы грозила бы потеря столицы, а в последующем и всей страны.

В итоге планы бандитов по государственному перевороту и разрушению государственной целостности страны не были реализованы. При этом необходимо отметить, что на днях начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ и процесс вывода займет не более 10 дней.

Главой государства были поставлены пять основных задачперед силовыми структурами.

1) Успешное завершение антитеррористической операции и восстановление правопорядка;

2) розыск и наказание всех боевиков и их пособников;

3) оказание помощи семьям погибших сотрудников и военнослужащих;

4) в кратчайшие сроки восстановление последствий погромов и разрушений и обеспечение беспрепятственного функционирования финансовой системы, транспортной инфраструктуры и бесперебойного обеспечения продуктами питания;

5) оперативное принятие мер по укреплению безопасности страны и профилактике подобных происшествий.

Будет проведена кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестройка вооруженных сил, правоохранительных структур, органов нацбезопасности, внешней разведки. Решение этой задачи будет основано на следующих приоритетах, озвученных Президентом страны:

- внесение срочных корректив в реформирование правоохранительной системы (командованию силовых структур приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами и нападению);

- качественное и количественное укрепление Национальной гвардии (создание новых подразделений и в регионах и усиление действующих, транспортное и материально-техническое обеспечение, увеличение численности спецподразделений МВД и Нацгвардии, повышение уровня боеготовности, дооснащение спецтранспортом, увеличение оплаты труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов);

- повышение правовой защищенности полицейских, ужесточение ответственности за нападение на представителя власти и не подчинение законным требованиям;

- кардинальное повышение боеспособности армии. Создание в кратчайшие сроки командования сил спецопераций;

- пересмотр принципов организации и управления пограничной службы. Необходимо будет провести ревизию реформы, сместивших акценты с войсковой охраны госграницы на оперативные методы работы;

- пересмотреть деятельность внешней, военной, криминальной и финансовой разведки;

- обеспечение эффективной координации между различными силовыми структурами, актуализация алгоритмов действия госорганов в кризисных ситуациях, усиление межведомственной координации, налаживание оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур;

- обеспечение самостоятельности силовых структур при принятии решений, повышение уровня ответственности их руководителей;

- реализация комплекса системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Недопущение его сращивание с криминалом, особенно в учреждениях УИС.

Следует отметить, что в связи с озвученными Главой государства задачами Правительству и Парламенту предстоит совместная и кропотливая работа по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, обеспечению реформирования правоохранительного блока и вооруженных сил.

В связи с человеческими жертвами в результате последних трагических событий в стране, пользуясь случаем, от себя лично и от моих коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В этот переломный момент для страны, считаю важным всем объединиться вокруг Главы государства для стабилизации ситуации, а также восстановления экономики страны и реализации необходимых реформ, обозначенных Президентом.

Качественное достижение результатов и успех в реализации поставленных Президентом страны задач зависит от силы нашего единства!», - заключил В. Волков.

Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.