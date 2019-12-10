Реализация Послания Президента РК в АПК: увеличение инвестиций и рост производства продукции животноводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана К. Токаев в Послании народу РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» особое внимание уделил агропромышленному комплексу. Правительству страны даны конкретные поручения по дальнейшему развитию отрасли. Каким образом исполняются поручения Главы государства и какие изменения ожидаются в сельском хозяйстве, говорится в материале primeminister.kz.

Агропромышленный комплекс РК сегодня

Как сообщает Министерство сельского хозяйства, по итогам 10 месяцев 2019 года в животноводстве обеспечен рост валового выпуска продукции на 3,9%, в том числе мяса на 5,5%, молока — 3,2%. Рост производства продукции животноводства связан с успешной реализацией программ кредитования в животноводстве.





За 10 месяцев текущего года прокредитовано 806 хозяйств на приобретение крупного рогатого скота в объеме 78,9 тыс. голов, в аналогичном периоде прошлого года — 412 хозяйств на 39,1 тыс. голов. Производство продуктов питания за данный период выросло на 2,1%, напитков — на 13,9%.





За отчетный период в отрасль привлечено 379,4 млрд тенге инвестиций, что на 37% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Буквально сегодня Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, провел переговоры с представителями крупнейшего в США и второго в мире производителя мясной продукции — компании «Tyson Foods». Было подписано соглашение об участии компании в развитии отечественной мясной индустрии. Так, компания планирует инвестировать $1,5 млрд в создание в Казахстане полного цикла — от кормопроизводства до переработки и изготовления готовой мясной продукции.

«Tyson Foods – это всемирно известная марка. Они экспортируют мясо птицы, говядины, свинины в 68 стран мира. На сегодняшний день это одна из самых известных брендов в мире. Они сейчас планируют заходить в Казахстан со своими инвестициями. В общем плане компания Tyson Foods хочет построить три завода в Казахстане. Общие инвестиции составят $1 млрд 250 млн. Планируется, что около 100 тыс. новых рабочих мест будет создаваться и соответственно будут открыты новые рынки по говядине. Компания Tyson Foods планирует завершить строительство заводов в течение двух лет. Заводы планируется построить в центральной, южной и северной частях Казахстана», — сказал министр сельского хозяйства С. Омаров.

Также в США в городе Омаха Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с губернатором штата Небраска П. Рикеттсом и президентом компании-лидера на рынке оросительных систем — «Valmont Industries» — С. Каниевским. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в применении высоких технологий для механизированного орошения, телекоммуникаций, возобновляемой энергетики, инфраструктурного строительства, а также аграрной науки и образования.

По итогам переговоров в присутствии А. Мамина и П. Рикеттса между Министерством сельского хозяйства РК, казахстанской компанией «Kusto Group» и «Valmont Industries» подписано Соглашение о принципах эффективного орошения и улучшения производительности сельского хозяйства Республики Казахстан.

Документ предусматривает строительство в Казахстане в 2022 году завода по производству ирригационных установок «Valley» мощностью 1 тыс. машин фронтального и кругового орошения в год. Американские технологии ирригации позволят увеличить продуктивность растениеводства и на 50% снизить водозатратность в сельском хозяйстве.

В последующем планируется расширить производство предприятия в Казахстане до выпуска оборудования для телекоммуникаций, возобновляемой энергетики и инфраструктурного строительства. Производимая в РК продукция будет не только обеспечивать потребности отечественного рынка, но и развивать экспортный потенциал на внешние рынки.

Показатели производства сельхозпродуктов за 10 месяцев 2019 года

Несмотря на крайне сложные погодные условия текущего года, в первоначальном весе собрано 19,7 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 12,9 ц/га.





Валовый сбор зерна в весе после доработки прогнозируется в объеме порядка 18 млн тонн, что позволяет полностью обеспечить потребность внутреннего рынка республики в зерне и отгрузить определенные его объемы на экспорт.

Пшеницы в первоначальном весе собрано 13,1 млн тонн, ячменя — 4,4 млн тонн, гречихи — 49,6 тыс. тонн, риса — 595,8 тыс. тонн. При этом валовые сборы ячменя к уровню прошлого года возросли на 185,3 тыс. тонн, риса — на 57,3 тыс. тонн, овощей — на 416,6 тыс. тонн, бахчевых — на 51,1 тыс. тонн, объем собранного картофеля на уровне прошлого года.





Вместе с тем маслосемян собрано 2,6 млн тонн, хлопка-сырца — 345,5 тыс. тонн, сахарной свеклы — 660,5 тыс. тонн, картофеля — 3,7 млн тонн, овощей — порядка 4,2 млн тонн и бахчевых культур — 2,5 млн тонн.

Поэтапное увеличение орошаемых земель

В Послании Глава государства поручил поэтапно увеличить количество орошаемых земель до 3 млн гектар к 2030 году.





Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, в соответствии с 41 пунктом Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами, акимами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей, а также НПП «Атамекен» дано поручение по разработке предложений по поэтапному увеличению количества орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году.

В целях своевременного и качественного исполнения данного пункта Общенационального плана мероприятий утверждена Дорожная карта по разработке предложений по поэтапному увеличению орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году. Также с целью реализации поставленной задачи было направлено письмо в местные исполнительные органы совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и НПП «Атамекен», а также с другими заинтересованными органами провести работы по определению новых орошаемых массивов, потенциальных инвесторов для строительства ирригационных сетей и реализации проектов по развитию новых орошаемых земель.

В настоящее время местными исполнительными органами проводятся соответствующие работы по реализации Дорожной карты, информация будет предоставлена в МСХ РК.

В свою очередь, Минсельхоз после получения информации проведет анализ, итоги которого будут озвучены на совещании с акиматами.

Кроме того, министр сельского хозяйства С. Омаров сообщил , что в рамках действующей государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы планируется к 2021 году ввести в оборот новые земли на площади в 610 тыс. га.

«На сегодняшний день в Казахстане имеется 1,4 млн орошаемых земель. Если к этому добавить запланированные 610 тыс. га, к 2021 г. мы достигнем 2 млн га. Для этого проводится большая работа», — сказал министр.

С целью реализации поставленной задачи по поэтапному увеличению орошаемых земель акиматами областей совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов активизируется работа по определению потенциальных инвесторов для строительства ирригационных сетей и реализации проектов по развитию новых орошаемых земель с участием частного партнерства через механизм ГЧП.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить площадь орошаемых земель до 3 млн гектаров к 2030 году и обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза.

«Для этого со стороны государства предусмотрены все виды поддержки. Сейчас проводятся переговоры с американской компанией, пока предположительно в Павлодарской области, по выпуску ирригационных сооружений. Мы надеемся, что производство ирригационного оборудования именно здесь в Казахстане даст возможность нашим товаропроизводителям покупать данное оборудование по низкой цене», — сказал С. Омаров.

Кроме того, на одной из пресс-конференций на площадке Правительства РК в октябре текущего года министр сельского хозяйства С. Омаров рассказал о проводимой работе по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в производственную деятельность. Так, по его словам, все законодательные основы были пересмотрены, запланированы дополнительные изменения. Министерством разработана Дорожная карта по вопросам изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В рамках данной Дорожной карты планируется поэтапное увеличение налога на неиспользуемые земли.

«В данное время маслихатами областей даны права по увеличению налогов на неиспользуемые земли до 10 раз. Мы на сегодняшний день планируем поднять данный налог от 20 до 30 раз. Это сейчас находится на обсуждении. К примеру, в России данный налог на сегодняшний день поднят до 100 раз», — сказал С. Омаров.

Вместе с тем, МСХ РК планирует сокращение сроков изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По словам министра, неиспользуемые земли изымаются только через суд. На данную процедуру уходит от 2 до 3 лет. Поэтому со стороны Министерства сельского хозяйства вносятся предложения о том, что если земля не используется, то договор аренды расторгается в одностороннем порядке.

В настоящее время проект Дорожной карты находится на обсуждении в государственных органах. Дополнительно он будет обсуждаться с общественностью.

Поддержка фермеров — в приоритете

В Послании Глава государства назвал приоритетной задачей Правительства поддержку фермеров со сбытом их продукции на внешних рынках.





По информации МСХ РК, для поддержки фермеров со сбытом их продукции на внешние рынки реализуется комплекс мер по открытию рынков и увеличению объемов экспорта продукции АПК.

Одной из мер по открытию рынков и увеличению экспорта является согласование ветеринарных и фитосанитарных требований зарубежных стран. Это сделало возможным экспорт следующей казахстанской сельхозпродукции: