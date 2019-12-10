Реализация Послания Президента РК в АПК: увеличение инвестиций и рост производства продукции животноводства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана К. Токаев в Послании народу РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» особое внимание уделил агропромышленному комплексу. Правительству страны даны конкретные поручения по дальнейшему развитию отрасли. Каким образом исполняются поручения Главы государства и какие изменения ожидаются в сельском хозяйстве, говорится в материале primeminister.kz.
Агропромышленный комплекс РК сегодня
Как сообщает Министерство сельского хозяйства, по итогам 10 месяцев 2019 года в животноводстве обеспечен рост валового выпуска продукции на 3,9%, в том числе мяса на 5,5%, молока — 3,2%. Рост производства продукции животноводства связан с успешной реализацией программ кредитования в животноводстве.
За 10 месяцев текущего года прокредитовано 806 хозяйств на приобретение крупного рогатого скота в объеме 78,9 тыс. голов, в аналогичном периоде прошлого года — 412 хозяйств на 39,1 тыс. голов. Производство продуктов питания за данный период выросло на 2,1%, напитков — на 13,9%.
За отчетный период в отрасль привлечено 379,4 млрд тенге инвестиций, что на 37% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
Буквально сегодня Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, провел переговоры с представителями крупнейшего в США и второго в мире производителя мясной продукции — компании «Tyson Foods». Было подписано соглашение об участии компании в развитии отечественной мясной индустрии. Так, компания планирует инвестировать $1,5 млрд в создание в Казахстане полного цикла — от кормопроизводства до переработки и изготовления готовой мясной продукции.
«Tyson Foods – это всемирно известная марка. Они экспортируют мясо птицы, говядины, свинины в 68 стран мира. На сегодняшний день это одна из самых известных брендов в мире. Они сейчас планируют заходить в Казахстан со своими инвестициями. В общем плане компания Tyson Foods хочет построить три завода в Казахстане. Общие инвестиции составят $1 млрд 250 млн. Планируется, что около 100 тыс. новых рабочих мест будет создаваться и соответственно будут открыты новые рынки по говядине. Компания Tyson Foods планирует завершить строительство заводов в течение двух лет. Заводы планируется построить в центральной, южной и северной частях Казахстана», — сказал министр сельского хозяйства С. Омаров.
Также в США в городе Омаха Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с губернатором штата Небраска П. Рикеттсом и президентом компании-лидера на рынке оросительных систем — «Valmont Industries» — С. Каниевским. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в применении высоких технологий для механизированного орошения, телекоммуникаций, возобновляемой энергетики, инфраструктурного строительства, а также аграрной науки и образования.
По итогам переговоров в присутствии А. Мамина и П. Рикеттса между Министерством сельского хозяйства РК, казахстанской компанией «Kusto Group» и «Valmont Industries» подписано Соглашение о принципах эффективного орошения и улучшения производительности сельского хозяйства Республики Казахстан.
Документ предусматривает строительство в Казахстане в 2022 году завода по производству ирригационных установок «Valley» мощностью 1 тыс. машин фронтального и кругового орошения в год. Американские технологии ирригации позволят увеличить продуктивность растениеводства и на 50% снизить водозатратность в сельском хозяйстве.
В последующем планируется расширить производство предприятия в Казахстане до выпуска оборудования для телекоммуникаций, возобновляемой энергетики и инфраструктурного строительства. Производимая в РК продукция будет не только обеспечивать потребности отечественного рынка, но и развивать экспортный потенциал на внешние рынки.
Показатели производства сельхозпродуктов за 10 месяцев 2019 года
Несмотря на крайне сложные погодные условия текущего года, в первоначальном весе собрано 19,7 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 12,9 ц/га.
Валовый сбор зерна в весе после доработки прогнозируется в объеме порядка 18 млн тонн, что позволяет полностью обеспечить потребность внутреннего рынка республики в зерне и отгрузить определенные его объемы на экспорт.
Пшеницы в первоначальном весе собрано 13,1 млн тонн, ячменя — 4,4 млн тонн, гречихи — 49,6 тыс. тонн, риса — 595,8 тыс. тонн. При этом валовые сборы ячменя к уровню прошлого года возросли на 185,3 тыс. тонн, риса — на 57,3 тыс. тонн, овощей — на 416,6 тыс. тонн, бахчевых — на 51,1 тыс. тонн, объем собранного картофеля на уровне прошлого года.
Вместе с тем маслосемян собрано 2,6 млн тонн, хлопка-сырца — 345,5 тыс. тонн, сахарной свеклы — 660,5 тыс. тонн, картофеля — 3,7 млн тонн, овощей — порядка 4,2 млн тонн и бахчевых культур — 2,5 млн тонн.
Поэтапное увеличение орошаемых земель
В Послании Глава государства поручил поэтапно увеличить количество орошаемых земель до 3 млн гектар к 2030 году.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, в соответствии с 41 пунктом Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами, акимами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей, а также НПП «Атамекен» дано поручение по разработке предложений по поэтапному увеличению количества орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году.
В целях своевременного и качественного исполнения данного пункта Общенационального плана мероприятий утверждена Дорожная карта по разработке предложений по поэтапному увеличению орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году. Также с целью реализации поставленной задачи было направлено письмо в местные исполнительные органы совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и НПП «Атамекен», а также с другими заинтересованными органами провести работы по определению новых орошаемых массивов, потенциальных инвесторов для строительства ирригационных сетей и реализации проектов по развитию новых орошаемых земель.
В настоящее время местными исполнительными органами проводятся соответствующие работы по реализации Дорожной карты, информация будет предоставлена в МСХ РК.
В свою очередь, Минсельхоз после получения информации проведет анализ, итоги которого будут озвучены на совещании с акиматами.
Кроме того, министр сельского хозяйства С. Омаров сообщил, что в рамках действующей государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы планируется к 2021 году ввести в оборот новые земли на площади в 610 тыс. га.
«На сегодняшний день в Казахстане имеется 1,4 млн орошаемых земель. Если к этому добавить запланированные 610 тыс. га, к 2021 г. мы достигнем 2 млн га. Для этого проводится большая работа», — сказал министр.
С целью реализации поставленной задачи по поэтапному увеличению орошаемых земель акиматами областей совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов активизируется работа по определению потенциальных инвесторов для строительства ирригационных сетей и реализации проектов по развитию новых орошаемых земель с участием частного партнерства через механизм ГЧП.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить площадь орошаемых земель до 3 млн гектаров к 2030 году и обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза.
«Для этого со стороны государства предусмотрены все виды поддержки. Сейчас проводятся переговоры с американской компанией, пока предположительно в Павлодарской области, по выпуску ирригационных сооружений. Мы надеемся, что производство ирригационного оборудования именно здесь в Казахстане даст возможность нашим товаропроизводителям покупать данное оборудование по низкой цене», — сказал С. Омаров.
Кроме того, на одной из пресс-конференций на площадке Правительства РК в октябре текущего года министр сельского хозяйства С. Омаров рассказал о проводимой работе по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в производственную деятельность. Так, по его словам, все законодательные основы были пересмотрены, запланированы дополнительные изменения. Министерством разработана Дорожная карта по вопросам изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В рамках данной Дорожной карты планируется поэтапное увеличение налога на неиспользуемые земли.
«В данное время маслихатами областей даны права по увеличению налогов на неиспользуемые земли до 10 раз. Мы на сегодняшний день планируем поднять данный налог от 20 до 30 раз. Это сейчас находится на обсуждении. К примеру, в России данный налог на сегодняшний день поднят до 100 раз», — сказал С. Омаров.
Вместе с тем, МСХ РК планирует сокращение сроков изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По словам министра, неиспользуемые земли изымаются только через суд. На данную процедуру уходит от 2 до 3 лет. Поэтому со стороны Министерства сельского хозяйства вносятся предложения о том, что если земля не используется, то договор аренды расторгается в одностороннем порядке.
В настоящее время проект Дорожной карты находится на обсуждении в государственных органах. Дополнительно он будет обсуждаться с общественностью.
Поддержка фермеров — в приоритете
В Послании Глава государства назвал приоритетной задачей Правительства поддержку фермеров со сбытом их продукции на внешних рынках.
По информации МСХ РК, для поддержки фермеров со сбытом их продукции на внешние рынки реализуется комплекс мер по открытию рынков и увеличению объемов экспорта продукции АПК.
Одной из мер по открытию рынков и увеличению экспорта является согласование ветеринарных и фитосанитарных требований зарубежных стран. Это сделало возможным экспорт следующей казахстанской сельхозпродукции:
- в Китай: говядины, баранины, живых лошадей, рыбы, меда, пшеницы, пшеничных отрубей, соевых бобов, люцерны, рапсового шрота, ячменя, кукурузы и пшеничной муки. В 2019 году подписаны протоколы на экспорт в КНР молочной продукции, шерстяного сырья, льняных семян, свинины.
- в Иран: замороженной и охлажденной баранины, говядины, субпродуктов МРС, куриных яиц, живых овец, ячменя, семян подсолнечника, рапса и льна. 12 февраля 2019 года состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей.
- в страны СНГ: живого КРС и МРС, говядины, баранины, рыбы, молочной продукции, яиц, плодовоовощных, пшеницы, кукурузы, риса, семян подсолнечника, льна и рапса.
- в страны ЕС: рыбы, пшеницы, семян льна.
- в Объединенные Арабские Эмираты - мяса и мясной продукции, куриных яиц и домашней птицы.
- в Королевство Саудовской Аравии — КРС и МРС на убой.
По правилам международной торговли Всемирной торговой организации экспорт животноводческой продукции и кормов может осуществляться только из предприятий, включенных в Реестры по итогам инспекций или гарантию ветеринарных и фитосанитарных служб стран-экспортеров.
Так, в Реестр КНР под гарантии ветеринарной службы РК включено 64 предприятия, имеющих право поставок рыбы и рыбной продукции на рынок Китая, 19 предприятий, осуществляющих разведение и убой сельскохозяйственных животных, включены под гарантии ветеринарной службы РК в Реестр Республики Узбекистан.
Под гарантию карантинной службы Казахстана без проведения инспекции китайскими специалистами в реестр ГТУ включено 116 предприятий.
В соответствии с Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров возмещаются затраты:
1) затраты, связанные с рекламой товаров за рубежом;
2) затраты на прямое участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях;
3) затраты, связанные с разработкой, переводом на иностранные языки и изданием специализированного каталога для распространения за рубежом;
4) затраты на содержание филиалов, представительств, торговых площадей и склада за рубежом;
5) затраты на проведение процедур, связанных с регистрацией:
товарных знаков (бренда) за рубежом, на электронно-торговых площадках;
6) затраты на проведение мероприятий, связанных с процедурами соответствия товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами, включая стандарты организации, или условиям договоров или подтверждением права на осуществление деятельности по реализации товаров за рубежом (сертификаты, разрешения, регистрационные удостоверения и другие документы);
7) затраты, связанные с доставкой товаров железнодорожным, воздушным, автомобильным, морским транспортом и по организации перевозок.
Переход от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции
В Послании сказано, что необходимо отходить от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, которая достигла 70%, в то время как перерабатывающие предприятия загружены всего на 40%.
В МСХ РК утверждают, что в последние годы в отрасль АПК привлекаются инвестиции зарубежных компаний, в том числе, которые планируют реализацию проектов в области переработки растениеводческой продукции.
В 2017 году в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области совместно с китайским инвестором Xi’an AiJu Cereals & Oil Industry Group Co., Ltd построен маслозавод ТОО «Тайынша-Май» с проектной мощностью по сырью 365 тыс. тонн в год, общая стоимость проекта — $19 млн. Продукция маслозавода (масло растительное, жмых) направляется на экспорт в КНР.
Нидерландская компания Farm Frites Beheer B.V. планирует начать строительство в Жамбылской области завода по производству картофеля фри. Стоимость проекта оценивается в 46,8 млрд тенге, производительность — до 70 тыс. тонн готовой продукции.
Кроме того, в настоящее время в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области с 2017 года проводятся работы по восстановлению и возобновлению деятельности предприятия ТОО «BioOperations» (бывшее ТОО «Биохим»), которое специализируется на глубокой переработке зерновых культур. Общий объем инвестиций составил более 11 млрд тенге. Мощность предприятия по переработке пшеницы составляет свыше 172 тыс. тонн в год. Предприятие с 2018 года начало производство пшеничной клейковины, крахмала и кормов для животных. С конца 2019 года планирует начать производство биоэтанола, производительность которого оценивается в 20 тыс. тонн биоэтанола в год, с последующим ростом до 60 тыс. тонн к 2022 году.
В рамках рабочей поездки Премьер-Министра Аскара Мамина в Северо-Казахстанскую область в городе Тайынша одноименного района состоялся запуск второй линии завода «BioOperations» — цеха по производству крахмала и клейковины.
Как отметил генеральный директор завода «BioOperations» Алмас Калмурзин, в среднем в год будет производиться порядка 20 тыс. тонн клейковины.
«Мощность предприятия возрастет, производство клейковины увеличится. В настоящий момент у нас уже осуществляются поставки в Дальнее и Ближнее Зарубежье, в том числе в США, Европу, Китай. Также осваиваются новые рынки. Это — и Восточная Азия, и Индия», — сказал А. Калмурзин.
Для дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей промышленности государством оказывается льготное финансирование проектов в рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Экономика простых вещей».
На местном уровне на строительство и модернизацию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции предоставляются инвестиционные субсидии до 25% от вложенных затрат, субсидии на уменьшение ставки вознаграждения по кредитам, полученным на пополнение основных и оборотных средств.
Чем привлекательна отрасль для инвесторов?
Глава государства отметил, что актуальной задачей является привлечение в сельское хозяйство иностранных инвесторов. Переговоры уже ведутся, Правительству РК нужно достичь конкретных результатов.
Аграрный сектор становится привлекательным для бизнеса. По данным Министерства сельского хозяйства, только за последние 5 лет в отрасль привлечено $3,3 млрд (1,3 трлн тенге) инвестиций, в том числе, частный сектор вложил около 80% инвестиций, в 2018 году — $936 млн (365,1 млрд тенге).
И это не предел, отрасль располагает большим потенциалом для дальнейшего увеличения объемов производства.
Принимая во внимание географическое расположение, богатые земельные ресурсы, а также благоприятные климатические условия, агропромышленный комплекс Казахстана является одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций.
В целях привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс республики, как иностранных, так и отечественных, ведется работа по созданию соответствующих условий по поддержке предпринимательства: субсидирование приоритетных направлений, обеспечение льготными кредитами и лизингом, специальные режимы налогообложения для субъектов АПК.
Для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК действует Программа инвестиционного субсидирования, предусматривающая возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях по 39 приоритетному направлению.
Министерством проводится мониторинг реализации 49 инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов, в т. ч. порядка 25 крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше $1 437,2 млн, из них 9 проектов с участием ТНК на общую сумму около $320 млн, 20 перспективных проектов на сумму $2 391,0 млн и введенных 4 проекта на сумму $207,1 млн.
Каким был 2019 года для сферы АПК?
28 октября т. г. Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».
Елбасы поставил перед агропромышленным комплексом страны задачу по увеличению производительности труда и экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, что отражено в действующей Госпрограмме развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы. Однако, реализация Госпрограммы требует изменений действующего законодательства, которые предусмотрены в данном Законе.
В целом Законом предусматривается внесение изменений и дополнений — более 800 поправок в 13 кодексов и 29 законов.
Законом предусмотрено совершенствование действующих и внедрение новых финансовых инструментов, усиление ветеринарного и фитосанитарного контроля на приграничных территориях при ввозе и перемещении товаров, и сосредоточение всех контрольно-надзорных функций в области ветеринарии и фитосанитарии за Министерством сельского хозяйства, расширение государственной поддержки в части удешевления стоимости средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей.
В целях вовлечения инноваций в развитие сельского хозяйства страны Законом предусмотрено субсидирование затрат бизнеса на софинансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Меры по импортозамещению
Ветеринарной службой на постоянной основе изучается эпизоотическая ситуация других стран. Так, в целях недопущения возникновения болезней животных и птиц, вводятся ветеринарные меры в отношении стран.
Комитетом усилен контроль на государственной границе вблизи с Российской Федерацией и Кыргызской Республики и установлены 32 ветеринарных контрольных пунктов.
Возвращены контрольно-надзорные функции от МИО в Комитет, ожидается передача 694 штатных единиц.
Меры поддержки сельхозтоваропроизводителей
В Государственной программе развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы предусмотрены следующие меры господдержки:
- инвестиционное субсидирование (возмещение 25% вложенных инвестиций в приоритетные направления АПК. Также субсидируются затраты на приобретенную сельскохозяйственную технику и оборудования);
- восстановление субсидирования процентной ставки (ставка вознаграждения по основным средствам снижается на 10%, а по оборотным на 5% годовых);
- развитие институтов гарантирования (в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения оказывается поддержка при частичном гарантировании и страховании займа);
- внедрение механизма аграрных расписок (позволит инвесторам/кредиторам финансировать производство сельскохозяйственной продукции за счет продажи урожая до его фактического сбора (под залог будущего урожая));
- совершенствование системы агрострахования (позволит покрыть до 80% затрат на весенне-полевые работы при наступлении страхового случая, а определение страхового случая будет осуществляться по объективным данным без «человеческого фактора», на основании официальной статистики, данных космического зондирования земли).
Помимо перечисленных мер финансовой поддержки Министерство сельского хозяйства осуществляет субсидирование таких направлений как семеноводство, повышение продуктивности и качество продукции животноводства, удешевляются стоимость удобрений, гербицидов, субсидируется доставка поливной воды и многие другие направления.
Действующим законодательством предусмотрены следующие специальные налоговые режимы для производителей сельскохозяйственной продукции:
- специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов;
- специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств.
Для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов, применяющих специальный налоговый режим, предусмотрено уменьшение сумм налогов на 70%, за исключением налога на земли сельскохозяйственного назначения, платы за пользование земельными участками, налога на добавленную стоимость.
Для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ) установлен единый земельный налог по ставке от 0,15% до 0,6% от оценочной стоимости земли.
КФХ не являются плательщиками таких видов налогов, как индивидуальный подоходный налог, социальный налог, плата за эмиссии в окружающую среду, земельного налога и платы за пользование земельными участками, налогов на транспорт и имущество.
Не вправе применять специальные налоговые режимы для производителей сельскохозяйственной продукции иностранные юридические лица, иностранцы и лица без гражданства.
Вместе с тем, ДАО АО «НУХ «КазАгро» реализует государственную политику по обеспечению доступными кредитными средствами сельхозпроизводителей, в т.ч. для развития животноводства, растениеводства переработки сельхозсырья. Данные меры обеспечиваются за счет бюджетных и привлекаемых средств.
Вместе с тем, Министерство сельского хозяйства являясь оператором второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» проводит работу по вовлечению самозанятого населения и безработных в предпринимательство, путем предоставления кредитов/микрокредитов участникам Программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах.
Механизм кредитования: средства по Программе для микрокредитования предоставляются акиматам областей в виде бюджетного кредита. Акимат распределяет данные средства между АО «Аграрная кредитная организация» (для дальнейшего фондирования МФО и КТ) и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (для кредитования).
Условия Программы «Еңбек»: участниками Программы могут быть безработные, лица из числа отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством РК, молодежь категории NEET, члены малообеспеченной многодетной семьи, малообеспеченный трудоспособный инвалид, начинающий/начинающий молодой и действующий предприниматель, сельскохозяйственные кооперативы и их члены, крестьянские и фермерские хозяйства, участники якорной кооперации независимо от срока их деятельности.
Максимальная сумма кредита/микрокредита составляет:
для развития якорной кооперации — до 8 тысяч МРП;
по другим направлениям — до 2,5 тысяч МРП;
Срок кредита — до 7 лет;
Ставка вознаграждения — не более 6% годовых.
На сегодняшний день в рамках действующих условий кредитования, существует ряд программ, направленных на развитие сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов бизнеса на селе, подробную информацию по всем действующим кредитным продуктам Фонда, можно получить на сайте http://www.kazagro.kz.
В настоящее время в растениеводстве государственной поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур. В растениеводстве осуществляются мероприятия по государственной поддержке: производства приоритетных сельскохозяйственных культур, развития семеноводства, приобретение удобрений, приобретение гербицидов и стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям.
Целью субсидирования в сфере растениеводства является увеличение объемов производства, повышение урожайности и качества производимой продукции, загрузка производственных мощностей предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и обеспечению их отечественным сырьем.
В целях стимулирования сельхозтоваропроизводителей по внедрению водосберегающих технологий МСХ с 2014 года реализуется программа субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях, которая предусматривает возмещение затрат на приобретение систем и оборудования капельного и дождевального орошения.
Данные меры позволили ежегодно внедрять водосберегающие технологии орошения более чем на 20 тыс. га и на 1 января т. г. площадь, охваченная водосберегающими технологиями, составляет 215,5 тыс. га.
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