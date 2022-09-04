Реализация Послания позволит усилить роль человеческого капитала в развитии страны - эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Реализация масштабной и прозрачной программы подготовки кадров будет иметь положительный эффект для всей государственной системы Казахстана. Такое мнение высказала директор ИАЦ МГУ им. М. Ломоносова Дарья Чижова, анализируя Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на круглом столе, организованном посольством Казахстана в России, эксперт акцентировала внимание на вопросах, связанных с человеческим капиталом.

По ее словам, ни одна из заявленных реформ политического и экономического блока невозможна без притока новых квалифицированных кадров. В текущих условиях Казахстан сталкивается с рядом вызовов, исходящих от продолжающейся урбанизации и реализации отдельных ведомственных реформ.

«Те реформы, которые заявлены в рамках Послания Касым-Жомарта Токаева, должны помочь решению имеющихся проблем. Речь даже не в выделении денег для каждого казахстанца из Нацфонда, а в вопросе образования», - отметила Дарья Чижова.

«Очень важно обратить внимание на формирование кадрового резерва. На мой взгляд в Казахстане реализация такой прозрачной программы могла бы нести положительный эффект, в том числе для всей государственной системы. В Казахстане и России продолжается модернизация общественного сознания и сейчас очень важно иметь представление об этих процессах. Эффективным механизмом на этом пути могла бы стать активизация двусторонних контактов, например, по линии молодежных объединений, СМИ и образования, а также организация совместных практических мероприятий», - говорит спикер.

1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.















