Реализация Послания: аудит всех сельхозземель проведут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области проведут аудит всех сельскохозяйственных земель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Как сообщил и.о. руководителя управления земельных отношений Карагандинской области Михаил Воробьёв, во всех районах области созданы рабочие группы для проведения аудита всех сельскохозяйственных земель и цифровизации земельного кадастра. Соответствующее поручение было дано заместителем акима Карагандинской области Сериком Шайдаровым.

«Эта работа ведётся в рамках выполнения Плана действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс», а также предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге» по Карагандинской области и поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле акимата области», – заключил М. Воробьев.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где отметил , что «пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель».