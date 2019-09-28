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Реализация Послания: аудит всех сельхозземель проведут в Карагандинской области

28 Сентября 2019 14:36
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Реализация Послания: аудит всех сельхозземель проведут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области проведут аудит всех сельскохозяйственных земель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

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Как сообщил и.о. руководителя управления земельных отношений Карагандинской области Михаил Воробьёв, во всех районах области созданы рабочие группы для проведения аудита всех сельскохозяйственных земель и цифровизации земельного кадастра. Соответствующее поручение было дано заместителем акима Карагандинской области Сериком Шайдаровым.

«Эта работа ведётся в рамках выполнения Плана действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс», а также предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге» по Карагандинской области и поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле акимата области», – заключил М. Воробьев.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где отметил , что «пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель».

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Ключевые слова: Карагандинская область, Сельское хозяйство,
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