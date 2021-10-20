Реализация Дорожной карты может помочь улучшить состояние реки Жайык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества Казахстана и России по проведению исследований в бассейнах крупных рек, направленная на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние реки Жайык (Урал), связанное с уменьшением ее водности. Начиная с 70-х годов прошлого столетия, объем стока воды в реки Жайык постепенно уменьшается. Существует несколько причин этого. В первую очередь, это связано с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки Жайык. Это климатические факторы, влияющие на учащение периодов маловодья рек, регулирование стока в бассейне, и ухудшение состояния гидрографической сети реки в связи с распашкой земель и вырубкой лесов.

Для принятия мер по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык. С этой целью в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие) и рабочий график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации. В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к реализации Единой дорожной карты.

В результате реализации мероприятий Единой дорожной карты будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык.

Ранее сообщалось о том, что стали известны итоги экологической инвентаризации трансграничной реки Жайык.



