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    20:07, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Реализация Дорожной карты может помочь улучшить состояние реки Жайык

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества Казахстана и России по проведению исследований в бассейнах крупных рек, направленная на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    В последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние реки Жайык (Урал), связанное с уменьшением ее водности. Начиная с 70-х годов прошлого столетия, объем стока воды в реки Жайык постепенно уменьшается. Существует несколько причин этого. В первую очередь, это связано с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки Жайык. Это климатические факторы, влияющие на учащение периодов маловодья рек, регулирование стока в бассейне, и ухудшение состояния гидрографической сети реки в связи с распашкой земель и вырубкой лесов.

    Для принятия мер по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык. С этой целью в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие) и рабочий график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации. В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к реализации Единой дорожной карты.

    В результате реализации мероприятий Единой дорожной карты будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык.

    Ранее сообщалось о том, что стали известны итоги экологической инвентаризации трансграничной реки Жайык.



    Теги:
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